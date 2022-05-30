İzne çıkıp firar etmiş

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan vali yardımcısı ve kaymakamların kim olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün mülki idare mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Mayıs’ta 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.
23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
- Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 32’si yakalandı. Şüphelilerin, kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla iletişim kurduğunun tespit edildiği, ayrıca örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunduğu belirtildi.
29’U KAYMAKAM, 4’Ü VALİ YARDIMCISI
Gözaltı kararı çıkartılan vali yardımcıları ve kaymakamların kimler olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 29’unun kaymakam, 4’ünün vali yardımcısı, diğerlerinin ise hukuk müşaviri, mülkiye başmüfettişi ve denetçi olduğu öğrenildi. Yakalanan Muğla, Şanlıurfa ve Muş Valiliği Hukuk Müşavirlerinin halen aktif olarak görevde olduğu, diğer şüphelilerin ise “açıkta” ya da “ihraç” olduğu belirtildi. Şüphelilerden eski Mardin Vali Yardımcısı Seda Başoğlu’nun ise ücretsiz izne ayrıldıktan sonra 3 Mart 2020’de firar ettiği tespit edildi.
İşte o isimler
- FETÖ şüphelisi vali yardımcısı ve kaymakamlardan bazıları şunlar: “Eski vali yardımcıları İlhan Uran, Ali Doğan ve Ufuk Seçilmiş, eski Ağrı Patnos Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, eski Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, eski Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, eski Asarcık Kaymakamı Hasan Günaydın, eski Korkut Kaymakamı Hasan Sadebıyık, eski Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, eski Karaçoban Kaymakamı Serdar Demirhan, eski Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan ve eski Mazgirt Kaymakamı Menderes Topçuoğlu.”