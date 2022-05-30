İzne çıkıp firar etmiş

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan vali yardımcısı ve kaymakamların kim olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ’nün mülki idare mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 27 Mayıs’ta 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

23 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 32’si yakalandı. Şüphelilerin, kontörlü sabit hatlar ile operasyonel hatlar üzerinden örgütün mahrem imamlarıyla iletişim kurduğunun tespit edildiği, ayrıca örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunduğu belirtildi.

29’U KAYMAKAM, 4’Ü VALİ YARDIMCISI

Gözaltı kararı çıkartılan vali yardımcıları ve kaymakamların kimler olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 29’unun kaymakam, 4’ünün vali yardımcısı, diğerlerinin ise hukuk müşaviri, mülkiye başmüfettişi ve denetçi olduğu öğrenildi. Yakalanan Muğla, Şanlıurfa ve Muş Valiliği Hukuk Müşavirlerinin halen aktif olarak görevde olduğu, diğer şüphelilerin ise “açıkta” ya da “ihraç” olduğu belirtildi. Şüphelilerden eski Mardin Vali Yardımcısı Seda Başoğlu’nun ise ücretsiz izne ayrıldıktan sonra 3 Mart 2020’de firar ettiği tespit edildi.

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İşte o isimler