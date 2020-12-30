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ANKARA

Jandarma Genel Komutanlığı: Bu kış, çok sıcak geçecek

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından operasyona çıkan komandoların görüntüsü, "Bu kış, çok sıcak geçecek" mesajıyla paylaşıldı.

Haber Merkezi DHA
Zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerine yapılan operasyonlar devam ediyor.
Zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerine yapılan operasyonlar devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara katılan komandoların görüntüsü paylaşıldı.

Operasyona katılan helikopterin de yer aldığı görüntüde "Bu kış, çok sıcak geçecek. Vatan topraklarında tek bir terörist kalmayana dek; jandarma havacılarımızla, jandarma komandolarımızla, jandarma özel harekatlarımızla, güvenlik korucularımızla ve diğer tüm personelimizle birlikte operasyonlarımıza devam edeceğiz" denildi.

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