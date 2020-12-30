Jandarma Genel Komutanlığı: Bu kış, çok sıcak geçecek

Zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerine yapılan operasyonlar devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara katılan komandoların görüntüsü paylaşıldı.

Operasyona katılan helikopterin de yer aldığı görüntüde "Bu kış, çok sıcak geçecek. Vatan topraklarında tek bir terörist kalmayana dek; jandarma havacılarımızla, jandarma komandolarımızla, jandarma özel harekatlarımızla, güvenlik korucularımızla ve diğer tüm personelimizle birlikte operasyonlarımıza devam edeceğiz" denildi.

Bu Kış, Çok Sıcak Geçecek🔥❄️



Vatan topraklarında tek bir terörist kalmayana dek;

✔️Jandarma Havacılarımızla,

✔️Jandarma Komandolarımızla,

✔️Jandarma Özel Harekatlarımızla,

✔️Güvenlik Korucularımızla ve diğer tüm personelimizle birlikte operasyonlarımıza devam edeceğiz...🇹🇷 pic.twitter.com/hSLzlwFFLf — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) December 30, 2020

OYNAT 00:59 Dedektörle define ararken jandarmaya yakalandılar Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde define bulma amacıyla dedektörle arama yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Örenler mevkiinde 7 farklı yerde kazı yaptıkları ortaya çıktı.

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OYNAT 00:35 Kısıtlamada meydanda toplananların, jandarmayı görünce kaçtığı anlar kamerada Aksaray'ın Eskil ilçesi Çulfa Yaylası'nda yaklaşık 15 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, meydandan toplandı ve sohbet etti. Kalabalık, jandarmanın geldiğini görünce dört bir yana kaçıştı. O anlar ise bir iş yerinen güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.



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OYNAT 00:50 Gümüşhane'de jandarma ekipleri köy köy gezip anons yaptı: Misafirliğe gitmeyin Gümüşhane'de yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kırsal kesimde Jandarma ekipleri resmi araçlarla köy köy gezip 'Misafirliğe gitmeyin, misafir kabul etmeyin' anonsu yaparak farkındalık oluşturuyor. BiP'te paylaş

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