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ANKARA

JEMUS kendini ispatladı

Deprem anında vatandaşlara en hızlı şekilde yardım ulaştırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının iletişim ihtiyacı Jandarma Genel Komutanlığı MEBS Başkanlığı bünyesinde geliştirilen JEMUS ile karşılanıyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
JEMUS
JEMUS

Altyapısı 9 şiddetinde depreme, 160 kilometre hızında rüzgâr yüküne ve enerji altyapısında yaşanan uzun süreli kesintilere dayanıklı şekilde tasarlanan sistem sayesinde haberleşmede süreklilik sağlanıyor. Ülke genelinde 68 ilde kurulu 797 baz istasyonu sayesinde kar altında, selde, deprem ve doğal afetlerde, uzun süreli elektrik kesintilerinde bile, sisteme entegre farklı haberleşme vasıtaları (telsiz, sabit telefon, GSM, uydu telefonu) ile iletişim sağlanabiliyor.

2023’TE TÜM TÜRKİYE’DE

İlerleyen dönemde vatandaşların Whatsapp gibi programlar üzerinden iletişim kanalları çökse dahi JEMUS’a mesaj göndermesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışılıyor. Ayrıca projenin 2023 yılına kadar ülkemizin tamamını kapsama alanı içerisine alması hedefleniyor. Sistem depremden sonra çöküntü yaşanan bölgelere sağlık birimlerinin süratle sevkedilmesi, can kayıplarının en aza indirilmesi noktasında da büyük önem taşıyor. Sağlık Bakanlığı iki kanalı aracılığıyla, hangi noktada sağlık ekibine ihtiyaç duyuluyorsa o bölgeye süratle ulaşıyor.

İLETİŞİM KOPMADI

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgilere göre 19 Mayıs 2011 Kütahya Simav depreminde bölgedeki elektrik ve haberleşme altyapısı zarar görürken afet bölgesinden kesintisiz bilgi JEMUS’la sağlandı. 24 Mayıs 2014’te Ege Denizi’nde meydana gelen 6.5 şiddetindeki depremde Çanakkale’de saatlerce GSM ve haberleşme sistemi kesintiye uğramıştı. Bölgede sadece JEMUS telsiz sistemi üzerinden iletişim kurulabildi. JEMUS 31 Mart 2015’te ülke genelindeki enerji altyapısı kaynaklı kesintiden de etkilenmedi. 26 Eylül’deki İstanbul merkezli depremde de tüm operatörler çökerken, JEMUS sayesinde kesintisiz ses ve veri iletişimi sağlandı.

Jandarmada JEMUS, poliste POLNET
GÜNDEM
Jandarmada JEMUS, poliste POLNET
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