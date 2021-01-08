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KONYA

Jeolojik miras Meke Gölü uyarısı: Eski haline dönemeyebilir

Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü’nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu hatırlattı. Gölün eşsiz bir jeolojik miras alanı olduğunu anlatan Arık, “Genç volkanik etkinliklerle meydana gelmiş olan Türkiye için Önemli simgesel anıtlardan bir tanesi. Bölgede uzun yıllardır devam eden kuraklık aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının düşmesi sonucuyla Meke Gölü bugünkü noktaya gelmiş oldu. 2020 yılı yaz aylarında tamamen kurudu" dedi. Arık, kuruyan Meke Gölü’nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin oldukça zor olduğunu söyledi.

Haber Merkezi İHA
Son yıllarda özellikle yaz aylarında bölge az yağış aldığı için kuruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.
Son yıllarda özellikle yaz aylarında bölge az yağış aldığı için kuruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Jeoloji Bölümü Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası (TMMOB) Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, Meke Gölü’nün dünyanın nazar boncuğu olduğunu hatırlattı.

Gölün eşsiz bir jeolojik miras alanı olduğunu anlatan Prof. Dr. Fetullah Arık, “Genç volkanik etkinliklerle meydana gelmiş olan Türkiye için Önemli simgesel anıtlardan bir tanesi. Bölgede uzun yıllardır devam eden kuraklık aşırı yeraltı suyu kullanımı neticesinde yeraltı sularının düşmesi sonucuyla Meke Gölü bugünkü noktaya gelmiş oldu. 2020 yılı yaz aylarında tamamen kurudu. Bölgede yeraltı sularının yağışlarla beslenmemesi nedeniyle her geçen yıl biraz daha düştüğünü görüyoruz. Bir de çok su tüketen bitkilerin ekimi oldukça yaygın. Hem büyükbaş hayvancılığın ihtiyacı olan yemlik bitkiler; bunların içinde yonca silajlık mısır sayılabilir. Tarımsal üretimde değeri yüksek olan pancar mısır gibi bitkilerin üretilmesi yeraltı sularının daha çok çekilmesine neden oluyor. Dolayısıyla giderek yeraltı seviyesi düşüyor. Meke Gölü’nde en son görmüş olduğunuz su yeraltı suyu seviyesinin göstergesi. Dolayısıyla yeraltı suyu seviyesi düştüğü için Mekke’de kuru olarak görünüyor şu anda” dedi.

'Dünyanın nazar boncuğu' 8 bin yıllık güzellik: Meke Gölü
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan, görünümü nazar boncuğuna benzediği için dünyanın nazar boncuğu diye anılan Meke Gölü, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve Dünyanın nazar boncuğu diye anılan Meke Gölü havadan görüntülendi.
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Son yıllarda özellikle yaz aylarında kuruyan Meke Gölü, kış aylarında bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.
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Son yıllarda özellikle yaz aylarında bölge az yağış aldığı için kuruyan Meke Gölü, kışın ise yer yer oluşan su birikintileri ve kristalleşen toprak görüntüsüyle büyüleyici bir güzellik sunuyor.
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'Dünyanın nazar boncuğu' 8 bin yıllık güzellik: Meke Gölü
Konya'da görünümü nazar boncuğuna benzediği için "dünyanın nazar boncuğu" diye anılan, yaklaşık 8 bin yıl önce iki aşamalı volkanik patlama sonucu meydana gelen Meke Gölü, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlıyor.

“Meke’nin doğal şartlarda geri dönüşü oldukça zor görünüyor”

Meke Gölü’nün doğal şartlarda eski haline gelmesinin şu an için oldukça zor göründüğünü kaydeden Prof. Dr. Arık, “Nedeni şu; özellikle İç Anadolu bölgesi Türkiye ortalamasının yarısı kadar yağış alıyor. Türkiye’de metre kareye 640 mm seviyesinde yıllık yağış oluyor. Bu bölgeye ise 300 mm seviyesinde yağış alıyor. Geçen yıl ise bu oran 200 mm’ye düşmüş vaziyette. Dünyanın her yerinde kabul edilen bir değer var; Bir yer metre kareye 250 mm yağış alırsa orada çölleşme sınırı olmuş demektir. Özellikle Orta Anadolu Bölgesi ve Karapınar’la Tuz Gölü arasındaki bölgede yağışlar her zaman azdı ama son yıllarda çok daha ciddi bir şekilde azalmış vaziyette. Yağışlar olmadığı için yeraltı suyu da beslenemiyor. Dolayısıyla Mekke’ye giderek suyunu kaybediyor buna bir de yeraltı suyu kullanımı neticesinde seviyenin giderek düşmesini de eklediğimiz zaman süreç aleyhte gelişiyor. Mekke’nin doğal şartlarda geri dönüşü oldukça Zor görünüyor. Bizim havzadaki bütün sulamaları durdurup yağışların da iki katına çıkması durumunda belki on yıl içerisinde geriye dönebilir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
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Meke Gölü, 5 milyon yıl önce volkanik patlamayla meydana gelen kraterin, zamanla suyla dolması, 9 bin yıl önce ise gölün ortasında ikinci patlamanın olması ve buranın da suyla dolması sonucu oluştu. Yeraltı su kaynaklarından beslenen ve suyu tuzlu olan Meke'nin ortasında, 50 metre yükseklikte volkan konisi bulunuyor.
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Daha önce 12 metre derinliğinde su bulunan Meke Gölü, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması sonucu kurudu. Yağışlar nedeniyle ilkbahar aylarında mikroorganizmalardan kaynaklanan, kırmızı renge boyanan ve neredeyse bir avuç su bulunan gölde şimdi sıcaklığın artıp buharlaşmanın etkisiyle bir damla bile su kalmadı.
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'MASMAVİ SUYU VE KUŞ TÜRLERİ VARDI' <br> <br> Karapınar'da oturan ve TEMA Vakfı’nın 26 yıldır gönüllü temsilciliği ile bölgeye gelen turistlere gönüllü rehberlik yapan Musa Ceyhan, masmavi suyunun olduğu ve kuş türlerine ev sahipliği yapan Meke Gölü'nün kurumasının kendisini üzdüğünü söyledi.
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Ceyhan, şunları söyledi: ''Dünyanın Nazar Boncuğu' Meke Gölü yerli ve yabancı turistlerin uğrak bir yeriydi. 15 senedir bu göl kurumaya yüz tuttu. Ondan önce masmavi suyu ve kuş türleriyle cıvıl cıvıl olan çok güzel bir turizm alanımızdı. Yeraltı sularımız azaldıkça gölün suyu çekildi. İklim değişikliği Meke'nin kurumasında önemli bir faktör...
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Gölün kurumasına çok üzülüyoruz. Yıllardır buraya gelen yerli ve yabancı turistlere gönüllü olarak rehberlik yapıyordum. Tabi o zamanlar buralar çok güzeldi. Şu an da kimse gelmez oldu. Kuşlar bile küsüp gitti.''
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'İNSANLAR BURAYA GELİP YÜZERDİ' <br> <br> Göl kurumadan önce insanların bölgeye gelip yüzdüğünü belirten Ceyhan, ''Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'dan yardım bekliyoruz. Burayı canlandırsın. Tekrar eski canlılığına kavuşsun. Turizme kazandırılsın. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir göl. Kurtarılıp, eski güzel haline gelmesini çok istiyoruz...
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Eskiden vatandaşlarımız göle girip yüzerlerdi. O zaman masmavi suyu vardı. Göl kaynak sularından besleniyordu. Maalesef kaynak suları da kurudu. Yeraltı sularını bilinçli kullanmamamız lazım. İleride tek bir damla suya muhtaç olabiliriz. Bir defa daha böyle kuruduğunu söylüyorlar. Tekrar eski haline gelebilmesi için yeraltı sularının yükselmesi gerekiyor...
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Suyu çeken binlerce kuyu var. Yeraltı suları yükselmezse yarın öbür gün sulu tarım yapanlarda susuz kalabilir. Başka bir yerden su verilecekse bile bir an önce Konya Ovası'na bu suyun verilip buraların yeniden canlandırılması lazım...
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Biz o eski güzelliği olan Meke Gölü'nü istiyoruz. Böyle kurumuş halini değil. Kuşların geldiği, insanlar gelip gezdiği bir yer olsun istiyoruz'' diye konuştu.
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Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Title
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Dünyanın nazar boncuğu 'Meke Gölü'nde bir damla su kalmadı
Konya'nın Karapınar ilçesinde, 'Dünyanın nazar boncuğu' olarak bilinen krater bir yapıya sahip Meke Gölü'nde bir damla bile su kalmadı. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle yeraltı su seviyesinin hızla azalması sonucu kuruyan göl, eski günlerini arıyor. Bölgede 26 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (67), ''Burada insanlar göle girip yüzerdi. Kuş türleri olurdu. Şimdi eski halinden eser kalmadı. Biz böyle kurumuş olan Meke Gölü'nü değil, yine kuşların geldiği, insanların gezip dolaştığı gölümüzü istiyoruz'' dedi.


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