Kabine toplandı: Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık ettiği
Kabine Toplantısı başladı.
Yoğun bir gündemle toplanan kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak. Ukrayna-Rusya savaşında 1 ay geride kaldı. Bu kapsamda toplantıda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.
DÜNYA
İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak
DÜNYA
Rus asker 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim oldu
NATO ZİRVESİ GÖRÜŞÜLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.
HAYAT
2 yıl aradan sonra camilerde ilk teravih
FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADELE
Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.
RAMAZAN ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER
Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.
FOTOĞRAF 7
Ramazan Ayına kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur alışverişi için Eminönü’ne akın etti. Tarihi Mısır Çarşısı çevresinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
Alışveriş yapmaya gelen Özcan Güler isimli vatandaş, \"Alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor. Hurma fiyatları 85-95 arası. Biraz pazarlık yapacağız tabii\" ifadelerini kullandı.
Bir başka vatandaş ise \"Biz geçen hafta geldik Bu kadar yoğun değildi. Bir dolaşacağız bakalım. Kesimize uygun bir şey görürsek alırız. Peynir ürünleri alacağız\" şeklinde konuştu.<br>
Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, \"Ramazan’da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım\" dedi.<br>Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Eminönü’nde Ramazan yoğunluğu
Ramazan Ayı'na sayılı günler kala Eminönü'nde yaşanan alışveriş telaşı dron ile görüntülendi.