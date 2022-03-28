Gündem Kabine toplandı Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada
POLİTİKA

Kabine toplandı: Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Beştepe'de toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'nin gündeminde Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler olacak. Ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı da masaya yatırılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Kabine toplandı: Ramazan öncesi ekonomik tedbirler masada
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık ettiği

Kabine Toplantısı başladı.

Yoğun bir gündemle toplanan kabine üyeleri birçok konuyu masaya yatıracak. Ukrayna-Rusya savaşında 1 ay geride kaldı. Bu kapsamda toplantıda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak.
  • Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve ateşkes için atılması gereken adımlar masaya yatırılacak.

İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak
DÜNYA
İşgalde 33'üncü gün: Müzakere masası İstanbul'da kurulacak

Rus asker 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim oldu
DÜNYA
Rus asker 10 bin dolar ve Ukrayna vatandaşlığı karşılığında teslim oldu

NATO ZİRVESİ GÖRÜŞÜLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'de NATO liderler zirvesi kapsamındaki temasları hakkında kabine üyelerine bilgi vermesi de bekleniyor.

2 yıl aradan sonra camilerde ilk teravih
HAYAT
2 yıl aradan sonra camilerde ilk teravih

FAHİŞ FİYAT VE ENFLASYONLA MÜCADELE

Toplantının bir diğer gündem başlığı ise ekonomi olacak. Son dönemde gündemde olan fahiş fiyat ve enflasyonla mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulacak.

RAMAZAN ÖNCESİ ALINACAK TEDBİRLER

Yaklaşan Ramazan Ayı öncesi ekonomide atılacak adımlar ve tedbirler görüşülecek.

  • Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Eminönü’nde Ramazan yoğunluğu
FOTOĞRAF 7
Title
Ramazan Ayına kısa bir süre kala vatandaşlar iftar ve sahur alışverişi için Eminönü’ne akın etti. Tarihi Mısır Çarşısı çevresinde alışveriş yapanların oluşturduğu yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.
Title
Alışveriş yapmaya gelen Özcan Güler isimli vatandaş, \"Alışverişi yapmaya geldik. Fiyatlar biraz yüksek gibi görünüyor. Hurma fiyatları 85-95 arası. Biraz pazarlık yapacağız tabii\" ifadelerini kullandı.
Title
Bir başka vatandaş ise \"Biz geçen hafta geldik Bu kadar yoğun değildi. Bir dolaşacağız bakalım. Kesimize uygun bir şey görürsek alırız. Peynir ürünleri alacağız\" şeklinde konuştu.<br>
Title
Fiyatların yüksekliğinden yakınan bir başka vatandaş, \"Ramazan’da ne gerekiyorsa onları alacağız. En başta zeytin peynir vs. Fiyatlar çok pahalı geldi ama az bir şey de olsa alacağım\" dedi.<br>Mısır Çarşısı esnafı ise fiyatların normal olduğunu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.
Title
Title
Title
Eminönü’nde Ramazan yoğunluğu
Ramazan Ayı'na sayılı günler kala Eminönü'nde yaşanan alışveriş telaşı dron ile görüntülendi.


Mahradan acı haber

Mahra'dan acı haber

​23 günlük yaşam savaşını kaybetti.
Hayrete düşüren olay

Hayrete düşüren olay

Okul servisi sürücüsü polisleri şaşkına çevirdi: Ceza kesildi.
Rus heyeti müzakere için İstanbulda

​​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia.
İki tane Boğaz<br>köprüsü yapılabilir

İki tane Boğaz
köprüsü yapılabilir

​Antalya Havalimanı Projesi'nde ilk kira ödendi.

​Rus askerlerini korkutacak görüntü.

​Mayın alarmı sonrası dikkat çeken öneri.

​Sualtı Savunma Timleri müdahale ediyor.

Yürekleri ağza getiren olay: Belediye personeli tesadüfen gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.