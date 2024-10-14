Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya tepki: İsrail'i durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz merak ediyoruz?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.50'de toplandı.

Yaklaşık saat süren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sonrası Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle partimizin, Cumhur İttifakının bir sorununun olmadığını, bu tartışmaların sürece katkı sağlamadığını ifade etmek istiyorum.

İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla yaktığı ateş dini fanatizmle hareket mevcut hükümet tarafından tüm bölgeye yayılıyor.

İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı son saldırılar endişelerimizin ne kadar yerinde olduğunu gösterdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz.

Kendi askerlerini koruyamayan BM aciz göründü.

BM haydutluğu tribünden izledi.

Siyonist emeller peşinde koşan İsrail hükümeti Amerika ve Avrupa'nın koşulsuz desteğini aldığı sürece saldırılarını durdurmayacak.

Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkarmakta kararlıyız.

Artan hava ve kara saldırıları karşısında Lübnan'daki vatandaşlarımızın tahliyesini de gerçekleştiriyoruz.

Teknofest'in dalga dalga büyümesi gurur vesilesidir.

İnsansız Hava Araçlarında dünyanın ilk 3-4 listesinde yer alıyoruz.

Yeni akademik yılın öğrencisi, hoca, öğretim görevlisi ve çalışanı ile hayırlı olmasını diliyorum.

Sismik araştırma gemimiz Oruç Reis'i Somali'ye yolcu ettik.

Oruç Reis, her biri 5'er bin kilometre karelik alanda faaliyet icra edecek.

Dışarıdaki meselelerle ilgilenirken evimizi, iç cephemizi tahkim etmemiz fevkalade önemlidir.

Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin 85 milyonu bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmemeliyiz.

Türkiye'yi denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz.

Türkiye, son dönemde siyasette bir yumuşama iklimine girdi.

Siyasi aktörler arasında özellikle milli meselelerde ortak payda bulma arayışları artmaya başladı.

Terörün ve şiddetin Türk siyasetini esir almasının önüne geçmek için kapı aralandı.

Bu atmosferi henüz meyve vermeden zehirleme girişimleri ortaya kondu.

Siyaset dışı kalmış isimlerin sağa sola sataşmasın, yumuşama atmosferini provoke etmesini iyi niyetli bulmuyoruz.

Karşımızda girdiği tüm seçimleri kaybeden bir zatın bizimle, ittifak ortaklarımızla, daha vahimi Türkiye'yi birlikte yönetmeye talip olduğu eski ortaklarıyla ilgili hakaretamiz ifadelerine cevap vermeyi kendimize zül addediyoruz.

Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmasına izin vermeyiz.

Yumuşama iklimi, ülkemiz ve milletimizin güvenliğinden taviz vereceğimiz provokasyonlara göz yumacağımız anlamına kesinlikle gelmiyor.

Her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır.

Balkan coğrafyasında gerilim son dönemde iyice arttı.

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretimiz bu bakımdan çok önemli mesajlar içeriyor.

Türk dünyasının 6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye'ye yardımı...

Kardeşlerimizin yaptığı yardımları asla unutmayacağız.

Merhum İsmail Gaspıralı'nın hayalini gerçekleştirmek adına çalışmalarımızı tüm gücümüzle sürdüreceğiz.

Milletimizde serzenişlere sebep olan 'cezasızlık' algısının ortadan kaldırılması için gereken kanuni düzenlemeyi mutlaka hayata geçireceğiz.

Gıda konusunda süregiden tartışmalar...

Yapılan denetimler artırılarak devam edecek.

Vatandaşımızın sağlığının riske atılmasına asla göz yummayacağız.

Alanında yaptığı çalışmalarıyla 2024 yılı Nobel Ekonomi Ödülüne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz.











