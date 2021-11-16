Gündem Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza
İSTANBUL

Kaçak avcılara 80 bin 832 lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 vilayette görev yapan ekipler, Kasım ayının ikinci haftasında kaçak avcılara 80 bin 832 TL idari para cezası ve 54 bin 330 TL de ceza yazdı.

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Haber Merkezi İHA
kaçak avlanmanın cezası nedir?
Avlanan canlılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 6 vilayette görev yapan ekipler, Kasım ayının ikinci haftasında kaçak avcılara 80 bin 832 TL idari para cezası ve 54 bin 330 TL de tazminat uyguladı.

Kaçak avcılara 18 bin 600 lira para cezası
GÜNDEM
Kaçak avcılara 18 bin 600 lira para cezası


DKMP İstanbul 1’inci Bölge Müdürlüğüne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da görev yapan ekipler, kasım ayının ikinci haftasında 665 avcıyı denetledi. DKMP ekipleri tarafından bölgeye bağlı 6 ilde yapılan denetimlerde, 44 avcıya idari işlem yapılırken, yasa dışı avda kullanılan 6 tüfeğe ve 6 adet ses çıkaran cihaza da el konulduğu bildirildi. Yapılan genel denetimlerde kaçak avcılara 80 bin 832 TL idari para cezası ve 54 bin 330 TL de tazminat uygulandığı bildirildi.
Denetimlerde yakalanan ve yasa dışı avlanan 54 ötücü kuş da doğaya salındı. Av denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
FOTOĞRAF 6
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Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta meydana geldi.
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İddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin balkonu çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
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Zabıta ve polis ekipleri binanın etrafına barikat kurarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliyesine karar verildi. Bina sakinlerinin apartmanı boşaltmasıyla, giriş kapısına zincir çekilip kilitlendi.
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Balkonun çökmesi sırasında şans eseri ölen yada yaralanan olmazken yapılacak incelemelerin ardından binaya ilişkin nihai kararın verileceği kaydedildi.
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Avcılar’da bir apartman dairesinin balkonu çöktü: Bina tahliye edildi
Avcılar'da bir apartman dairesinin balkonu çöktü. Çökmenin ardından olay yerine gelen ekipler binayı tahliye etti.

Avcılar’da tencere kapaklı kavga kamerada
OYNAT 00:53
Avcılar’da tencere kapaklı kavga kamerada
Avcılar'da sokak ortasına araba bırakma nedeniyle yaya ile sürücü arasında kavga çıktı. Yaşanan olayda yaya sürücüye tencere kapağıyla vurdu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
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İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
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İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

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