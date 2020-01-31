Kaçak maden ocağında göçük: İki işçi için seferber oldular

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde dün gece saatlerinde tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Yaşanan olayın ekiplere ihbar edilmesinin ardından göçükte mahsur kaldıkları öğrenilen Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycı isimli maden işçilerine ulaşma çalışması sürüyor.

GÜNDEM Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu: Bulunan ocaklar imha edildi

AA Mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalılşmalar sürüyor.

GÜNDEM Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye

Kapatılmasına rağmen çalıştırılıyordu

Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri de özel donanımlı cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağına tahkimatla birlikte işçilere ulaşma çalışması ocak girişinde devam ediyor.

Ocağın ise daha önce redevanslı (kiralama) usulüyle özel bir şirket tarafından işletildiği, daha sonra kapatıldığı öğrenildi.