Gündem Kaçak maden ocağında göçük İki işçi için seferber oldular
ZONGULDAK

Kaçak maden ocağında göçük: İki işçi için seferber oldular

Kaçak maden ocağında göçük: İki işçi için seferber oldular

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletildiği belirtilen bir maden ocağında göçüm meydana geldi. Ekipler, göçükte mahsur kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Daha önce kapatılan maden, izinsiz açılmıştı.
Daha önce kapatılan maden, izinsiz açılmıştı.

Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde dün gece saatlerinde tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Yaşanan olayın ekiplere ihbar edilmesinin ardından göçükte mahsur kaldıkları öğrenilen Murat Ovaz ve Sebahattin Kalaycı isimli maden işçilerine ulaşma çalışması sürüyor.

Zonguldak'ta, komando destekli kaçak maden ocağı operasyonu: Bulunan ocaklar imha edildi
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AA
Mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalılşmalar sürüyor.

Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye
GÜNDEM
Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü kaçak maden ocağının sahibine tahliye

Kapatılmasına rağmen çalıştırılıyordu

Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri de özel donanımlı cihazlarıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Maden ocağına tahkimatla birlikte işçilere ulaşma çalışması ocak girişinde devam ediyor.
Ocağın ise daha önce redevanslı (kiralama) usulüyle özel bir şirket tarafından işletildiği, daha sonra kapatıldığı öğrenildi.

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