Kaçan klima hırsızını adeta uçarak yakaladı

Örnek mahallesinde film gibi bir olay yaşandı. Bölgedeki bir apartmanın bahçesine duvardan atlayarak giren hurdacı çift, binanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı. Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı.

GÜNDEM Vicdanlı hırsız

İHA

Neye uğradığını şaşırdı

Külliye Camii önünde bıraktıkları arkası sepetli motosikletle kaçmaya çalışan hurdacılardan erkek olan kendisini takip eden vatandaş tarafından adeta uçarak yakalandı. Koşarak arkasından geldiği hırsızın bir anda üzerine atlayan vatandaş, neye uğradığını anlamayan hırsızı diğer vatandaşların yanına getirdi. Kadın hurdacı ise olay yerinden kaçtı.

GÜNDEM Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti

İHA

Hurdacı gözaltına alındı