Gündem Kaçan klima hırsızını adeta uçarak yakaladı
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Kaçan klima hırsızını adeta uçarak yakaladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde klima çalan hurdacı çevredekiler tarafından fark edilince kaçmaya başladı. Şüpheliyi takip eden bir vatandaş, hırsızın arkasından yaklaşıp, adeta uçarak üzerine atladı. Neye uğradığını anlamayan şüpheliyi yakalayan vatandaş, esnafın yardımıyla şahsı polise teslim etti.

Haber Merkezi İHA
Hırsızı uçarak yakalayan vatandaşın görüntüleri sokak kameralarına yansıdı.
Hırsızı uçarak yakalayan vatandaşın görüntüleri sokak kameralarına yansıdı.

Örnek mahallesinde film gibi bir olay yaşandı. Bölgedeki bir apartmanın bahçesine duvardan atlayarak giren hurdacı çift, binanın klima motorlarından bir tanesini sökerek çalmaya kalkıştı. Klima motorunu söktükleri sırada etrafa saçılan klima gazını gören bir vatandaşın bağırması üzerine hurdacılar, apartmanın bahçesinden dışarıya çıkardıkları klimayı bırakarak kaçmaya kalkıştı.

Vicdanlı hırsız
GÜNDEM
Vicdanlı hırsız

İHA

Neye uğradığını şaşırdı

Külliye Camii önünde bıraktıkları arkası sepetli motosikletle kaçmaya çalışan hurdacılardan erkek olan kendisini takip eden vatandaş tarafından adeta uçarak yakalandı. Koşarak arkasından geldiği hırsızın bir anda üzerine atlayan vatandaş, neye uğradığını anlamayan hırsızı diğer vatandaşların yanına getirdi. Kadın hurdacı ise olay yerinden kaçtı.

Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti
GÜNDEM
Aynadaki yansımasından korkan hırsız 6 saniyede iş yerini terk etti

İHA

Hurdacı gözaltına alındı

  • Adının Kadir U. olduğu belirlenen şüpheliyi vatandaşlar, polis ekipleri gelene kadar beklettikten sonra ekiplere teslim etti. Klimadan etrafa saçılan gazın tehlike oluşturacağını düşünen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi müdahalede bulunarak gazı kesti. Şüphelilere ait olduğu belirlenen motosiklet de, sepeti üzerindeki hurdalarla birlikte çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına kaldırıldı.
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