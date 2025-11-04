Kadastro davalarında sıfır dosya hedefi

Adalet Bakanlığı'nca yürütülen reform kapsamında, kadastro mahkemelerinin dosya yoğunlukları karşılaştırmalı analizlerle incelendi. Ulaşım, personel kapasitesi, parsel genişliği ve coğrafi dağılım gibi unsurlar birlikte değerlendirildi. Yapılan analizlerin ardından bazı mahkemelerin yargı çevreleri yeniden düzenlendi ve iş yükünün kademeli olarak düşürülmesi hedeflendi. Bakanlık, sürecin sonunda kadastro yargısında gecikmeye neden olan dosyaların tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlıyor.

TEKNİK ALTYAPI GÜÇLENDİ

182 kadastro mahkemesi ve 4 bölge adliye mahkemesine 186 adet renkli yazıcı verildi. Böylece haritalar ve bilirkişi raporları daha net görülebiliyor. Eski dosyalar ise yüksek çözünürlüklü tarayıcılarla UYAP’a aktarılarak dijital ortamda saklanıyor. Böylece belgeler hem korunmuş oldu hem de yargılamanın her aşamasında hızlı erişim imkânı sağlandı.

HELİKOPTERLE KEŞİF

Jandarma Genel Komutanlığı ile yapılan koordinasyon sayesinde, kara yoluyla ulaşılamayan bölgelerde ilk kez helikopterle keşif yapıldı. Bu kapsamda, Elbistan Kadastro Mahkemesi’nde görülen 2002 ve 2007 tarihli dava dosyalarına konu taşınmazlarda, coğrafi engeller nedeniyle yıllardır yapılamayan keşifler gerçekleştirildi.

KARAR SAYILARI ARTIYOR

“Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında yürütülen uygulamaların sonuçları istatistiklere yansıdı. 2025’in ilk 6 ayında kadastro mahkemelerinde verilen karar sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 arttı. Bakanlık, teknik destek ve yargı düzenlemeleriyle kadastro yargısında hızlı ve verimli bir dönemi kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.







