11. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi içeriğinde infaz düzenlemesi, genel af, özel, kısmi af var mı?

09:1818/11/2025, Salı
G: 18/11/2025, Salı
11. Yargı Paketi için çalışmalar devam ediyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasına göre Yeni Yargı Paketi'nde; meskun mahalde silah atma, trafikte yol kesme, bilişim suçlarının önlenmesi, sanal bahis ve kumar, çocukların suçtan korunması gibi önemli düzenlemeler yer alıyor. Peki 11. Yargı Paketi maddeleri neler, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi ne zaman çıkacak, içeriğinde infaz düzenlemesi, genel af, özel, kısmi af var mı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfındaki Yargı Teşkilatı Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi, soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, Adalet Bakanlığı çalışmalarında son durum…

İnfaz düzenlemesi 11. yargı paketine ilişkin açıklama, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılmıştı. Gelişmeleri pek çok kişi tarafından yakından takip edilen infaz düzenlemesi 11. yargı paketine ilişkin taslağın milletvekillerine gönderildiği aktarılmıştı. 

11. YARGI PAKETİ MECLİS’E GELDİ Mİ, NE ZAMAN ÇIKACAK?


11. Yargı Paketi henüz Meclis'e gelmedi.

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu 11. Yargı Paketi’ne dair çalışmalarını tamamlamak üzere. 11. Yargı Paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak.


11. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ


Pakette; sanal bahis, trafikte yol kesme, suça sürüklenen çocuklar ve çocukları kullanan örgütlere yönelik düzenlemeler yer alacak.

11. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI, MECLİS'E SUNULDU MU?


11. Yargı Paketi'ne dair açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanlığıyla konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini ifade etti. 11. yargı Paketi'ne ilişkin konuşan Güler, "Önümüzdeki haftalarda da bunu tamamlamak suretiyle Meclis Başkanlığımıza sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

GENEL AF VAR MI?


Tunç, geçtiğimiz aylarda sorulan genel af olup olmayacağına ilişkin soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı:


"Af anlamına gelebilecek herhangi bir çalışma söz konusu değil." 


