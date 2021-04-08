Gündem KADEMden Fransadaki ayrılıkçı yasa tasarısı görüşmelerine tepki Avrupanın ortasında İslamofobik bir garabet
İSTANBUL

KADEM'den Fransa'daki 'ayrılıkçı' yasa tasarısı görüşmelerine tepki: Avrupa'nın ortasında İslamofobik bir garabet

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Fransa'da Senatoda kabul edilen ve kısa süre sonra Ulusal Meclis'te oylanacak olan "ayrılıkçı" yasa tasarısı görüşmelerini kaygıyla takip ettiklerini bildirdi. Yasa tasarısında özellikle Müslüman kadın ve kız çocuklarının hedef alındığına vurgu yapan KADEM yaptığı yazılı açıklamada, "Bu yasa Avrupa'nın ortasında İslamofobik bir garabet olarak karşımızdadır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
KADEMden Fransadaki ayrılıkçı yasa tasarısı görüşmelerine tepki: Avrupanın ortasında İslamofobik bir garabet
Arşiv

Kadın ve Demokrasi Derneği'nden (KADEM) yapılan yazılı açıklamada, senatörlerin, tasarıya eklenen ve Müslüman kadınlarla kız çocuklarını hedef alan 3 maddeyi kabul etmesiyle birlikte, ülkedeki çok sayıda Müslümanın endişeli bir bekleyişe geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tasarıya eklenen 3 madde, 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmasını, başörtülü annelerin okul etkinliklerine katılmasını ve Müslüman kadınların kullandığı tesettür mayoları ile deniz ve havuzlara girilmesini yasaklıyor.

Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti
DÜNYA
Fransa'da Müslümanları hedef alan tasarı Ulusal Meclisteki özel komisyondan geçti

MÜSLÜMAN KADIN VE ÇOCUKLAR HEDEFTE

Senatoda kabul edilen ve kısa süre sonra Ulusal Meclis'te oylanacak bu yasa tasarısında özellikle Müslüman kadın ve kız çocuklarının hedef alınması, özgürlükleri koruma iddiasındaki Avrupa'nın ortasında İslamofobik bir garabet olarak karşımızdadır.

Fransa'da Müslümanları hedef alan 'ayrılıkçı' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı
DÜNYA
Fransa'da Müslümanları hedef alan 'ayrılıkçı' yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

KAYGIYLA TAKİP EDİYORUZ


Kadın ve Demokrasi Derneği KADEM olarak özelde Müslüman kadın ve kız çocuklarını, genelde farklı etnik ve dini kökene sahip bütün Fransızları hedef alan süreci kaygıyla takip etmekteyiz.

Fransız senatörden Macron yönetimine tepki: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?
DÜNYA
Fransız senatörden Macron yönetimine tepki: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?

FRANSA TARİHİNDE YENİ BİR KARA LEKE

Tasarının, Ulusal Meclis'teki kat-i oylamadan geçmeyeceğini umut ediyor, temsil ve karar mekanizmasındaki bütün vekillere, Fransa tarihine yeni bir kara leke olarak geçecek bu tasarıyı reddetmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Fransa'da Müslümanlara yönelik faşizm boyutları büyüyor
DÜNYA
Fransa'da Müslümanlara yönelik faşizm boyutları büyüyor

Fransa Senatosu: Cumhuriyete karşı olana oturum belgesi verilmeyecek
DÜNYA
Fransa Senatosu: Cumhuriyete karşı olana oturum belgesi verilmeyecek

Fransa'da güvenlik yasa tasarısı protestolarında arbede yaşandı
OYNAT 00:37
Fransa'da güvenlik yasa tasarısı protestolarında arbede yaşandı
Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen sarı yelekliler, tartışmalı 'Küresel Güvenlik' yasa tasarısına karşı protesto gösterisi düzenledi. Polis ile göstericiler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis göstericilere cop ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.


Abone Ol Google News
Antalyada vahşet

Antalya'da vahşet

​Kardeşler cinayeti itiraf etti, kafatası ve göğüs kafesi aranıyor.
Süper Ligde kritik mücadele

Süper Lig'de kritik mücadele

​Fenerbahçe, 33. hafta maçında Malatya deplasmanına çıkıyor.
Bakan Dönmez duyurdu: Karadenizin Fatihi yeni sondaja başladı

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​ABD'de 7 ay yanık tedavisi gören hasta çıkan faturaya inanamadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.