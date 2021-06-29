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İSTANBUL

KADEM'den Oda TV'nin yalan haberine suç duyurusu

KADEM, 'öğrenci yurdundan silah çıktı' başlıklı haber için suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi Diğer
KADEMden Oda TVnin yalan haberine suç duyurusu
ODA TV'nin gerçek diye sunduğu silahlar film setinin oyuncak silahları çıktı.

KADEM, 'öğrenci yurdundan silah çıktı' başlıklı haber için suç duyurusunda bulundu.

ODA TV'DEN YALAN HABER

Oda Tv sitesi KADEM Vakfı’na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu’ndan içinden taşındığı iddia edilen silahların fotoğraflarını paylaştı.

Caner Taşpınar’ın haberine göre, askeri uzmanların gerçek silah dediği fotoğraflardaki silahların G3 Piyade Tüfeği, M4 Piyade Tüfeği, AK-47 Kalaşnikov Saldırı Tüfeği olduğunu belirtti.

Habere göre, silahlar yurt yöneticilerinin gözetiminde kamyonlarla başka bir yere taşındı. Haberde ayrıca bilgi almak için KADEM’in arandığı fakat kimseye ulaşılamadığı da belirtildi.

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KADEM’DEN AÇIKLAMA

KADEM’den yapılan açıklamada “Haberin ‘hayal ürünü’ olmanın ötesinde her yönüyle KADEM’i itibarsızlaştırma çabasından ibaret olduğu” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, silahlar gerçek olmayıp TRT tarafından çekilen, bir 15 Temmuz belgesel için kullanılan imitasyon çekim aksesuarları olduğu iddia edildi.

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