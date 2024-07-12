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KADES’e 11 dilde ihbar

Uğur Duyan
04:00 - 12/07/2024 الجمعة
Güncelleme: 00:35 - 12/07/2024 الجمعة
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Akta, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda milletvekillerini bilgilendirdi. KADES uygulamasının yurt dışında takdirle karşılandığını anlatan Aktaş, toplam 11 dilde ihbar yapılabildiğini, Fransa ve Belçika tarafından örnek alındığını söyledi.

HER PERSONEL 30 TAKİP YAPIYOR

Önleyici tedbirlerden olan elektronik kelepçeyle izleme süreci hakkında da bilgi veren Aktaş, "Her bir arkadaşımızın takip ettiği ortalama 25-30 vaka var. Onlara zimmetliyoruz. Arkadaşlarımız yirmi dört saat onu takip ediyor. Kişi, fail veya sanık o halkaya yaklaştığı an sistem alarm veriyor. Gerekli müdahale yapılıyor. Şu an da aktif vakalarla beraber takibi yapılmış olan vaka sayısı 5 bin 858" bilgisini paylaştı.



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