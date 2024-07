KADES’e 11 dilde ihbar

HER PERSONEL 30 TAKİP YAPIYOR

Önleyici tedbirlerden olan elektronik kelepçeyle izleme süreci hakkında da bilgi veren Aktaş, "Her bir arkadaşımızın takip ettiği ortalama 25-30 vaka var. Onlara zimmetliyoruz. Arkadaşlarımız yirmi dört saat onu takip ediyor. Kişi, fail veya sanık o halkaya yaklaştığı an sistem alarm veriyor. Gerekli müdahale yapılıyor. Şu an da aktif vakalarla beraber takibi yapılmış olan vaka sayısı 5 bin 858" bilgisini paylaştı.