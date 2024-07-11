Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 18.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silah sesleri üzerine panik halde koşturan vatandaşların yanı sıra saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin koşturması görülüyor. Polis saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.