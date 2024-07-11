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Hayat

Silahlı saldırıya uğrayan Yüksekova TSO Meclis Başkanı Sevi hayatını kaybetti

Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

20:39 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Timur Sevi
Timur Sevi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece uğradığı silahlı saldırıda yaralanan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Başkanı Timur Sevi, yaşamını yitirdi.

Sevi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Sevi, yakınları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleler yetersiz kaldı

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Sevi, hayatını kaybetti.

Sevi'nin ailesi ve yakınları hastane önüne geldi.

Sevi'nin cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından defnedileceği öğrenildi.

Zanlı tutuklandı

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Beyoğlu'nda sokak ortasında silahlı saldırı

Beyoğlu'nda kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik yapılan silahlı saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay, saat 18.30 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sokakta bulunanlara yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü ağır 4 kişi yaralanırken saldırının ardından kaçan 3 kişi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, silah sesleri üzerine panik halde koşturan vatandaşların yanı sıra saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edilen 3 kişinin koşturması görülüyor. Polis saldırganları yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor.


#Hakkari
#silahlı saldırı
#Yüksekova
#Yüksekova TSO Meclis Başkanı
#Timur Sevi
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