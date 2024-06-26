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Lise müdür yardımcısına otomobilinde silahlı saldırı

11:01 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:21 - 26/06/2024 Çarşamba
DHA

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde evinin önündeki otomobiline binen lise müdür yardımcısı Mahir Çoğaç (45), kendisini bekleyen şüpheli tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, sabah saatlerinde Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. 

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Çayırova Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olan Mahir Çoğaç, saat 09.00 sıralarında okula gitmek için evinden çıkarak caddede park halinde olan kendisine ait otomobile bindi. 

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Çoğaç emniyet kemerini taktığı sırada, kendisini bekleyen şüpheli aracın yanına gelerek Çoğaç'ın başına tabanca ile 1 el ateş etti. 

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Mahir Çoğaç, kanlar içerisinde kalırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı. 

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Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. 

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Ağır yaralanan Çoğaç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

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Ancak Mahir Çoğaç, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.


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Cinayetten bir saat önce...


Şüphelinin olaydan bir saat önce Mahir Çoğaç'ın evinin yakınında beklediği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kocaeli
#Çayırova
#Silahlı Saldırı
#Öğretmen
1 saat önce
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