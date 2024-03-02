Kadıköy kimsenin arka bahçesi değil

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala, partiler adaylarını belirleyerek seçim kampanyalarını hız kesmeden devam ediyor. Projelerini ve vaatlerini vatandaşlara anlatan birçok aday, sokaklarda yerel seçimin nabzını tutuyor. Renkli seçmen kitlesiyle İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Kadıköy'de AK Parti'nin Belediye Başkan Adayı Veli Arslan, yoğun seçim kampanyası yürüten adaylardan biri. Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Arslan, Kadıköy’ü arka bahçesi olarak görenlerin 31 Mart gecesi çok büyük bir sürprizle karşılaşacağını, Kadıköy’ün gerçek belediyecilikle tanışacağını kaydetti.

Uzun yıllar CHP yönetiminde olan Kadıköy’de, halka dokunan, beklentileri karşılayan, değer katan tüm yatırımların ya AK Parti dönemi Büyükşehir Belediyesi tarafından, ya da Bakanlıklar eliyle hayata geçirilen hizmetler olduğuna dikkat çeken Veli Arslan, “Sahil ve ana güzergahların düzenlemeleri, Anadolu Yakası Metrosu, Metrobüs, Marmaray, Şehir Hastanesi, Gazhane ve benzeri daha birçok örnek sayabiliriz” diye konuştu.

SEÇMEN ŞİKAYETÇİ

Kadıköy Belediyesi tarafından veya son 5 yıl İBB yönetimi tarafından hayata geçirilen hemen hemen hiçbir proje ya da yatırım göremediklerini dile getiren Arslan, “Yıllarca Kadıköy belediyesinden Kaynaklı hizmet eksikliğini AK Partili İBB Yönetimi kapatmış diyebiliriz. Geçtiğimiz son 5 yılda ise İBB’nin de CHP Yönetimine geçmesiyle Kadıköy halkı hizmetsizliği ve kötü yönetimi iliklerine kadar hissetmiş ve bu durumdan mustarip. Her gün bir mahallede, sahada, caddede, sokakta, dernekte bir araya geldiğim Kadıköylüler bu bahsettiğim tespiti çok açık bir şekilde dile getiriyorlar” dedi.

BELEDİYE BİNASI KÜLTÜR MERKEZİNE ÇEVRİLECEK

Kadıköy’e hizmet getireceklerini vurgulayan Arslan sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden ve cazibe merkezlerinden birisi konumundayken mevcut kötü yönetimden kaynaklı Eski Kadıköy olmaktan çıkmış durumda, çok acıdır Kadıköy’ün yerlileri, artık boş zamanlarını Kadıköy’de geçirmiyorlar. Biz teşkilatımızla birlikte sahaya çıktığımız ilk günden itibaren, Kadıköy’ün gencini, yaşlısını, esnafını dinledik, kamuoyu araştırmaları yaptık, notlarımızı aldık, elde ettiğimiz tüm verileri işledik ihtiyaçları, beklentileri, iyileştirmeye açık alanları tespit ettik ve bu minvalde projeler geliştirdik, bundan sonraki süreçte de bu projelerimizi anlatacağız. Yeni Şafak okurları için en özel projemi de paylaşmak isterim. 50 yıllık eskimiş ihtiyacı karşılayamayan artık ayakta zor duran belediye binasını yıkıp yerine Kadıköy’e yakışır çok kapsamlı Cumhuriyet Kültür Merkezimizi ilçemizin hizmetine sunacağız.”

21 MAHALLEYE KREŞ

Belediyenin hizmet kalite ve hızını artırmak amacıyla tüm birimlerin bir arada olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Adayı Arslan, “Fikirtepe’de inşa edilecek olan Hükümet Konağının yanına yeni bir akıllı belediye binası inşa ederek oraya belediyemizin tüm birimlerini taşıyacağız. Kadıköy’ün ihtiyaçlarına, beklentilerine ve vizyonuna uygun birçok projemiz daha var, Kadınlara, gençlere, yaşlılara, can dostlarımıza yönelik çok kapsamlı çalışmalar yapacağız. 21 mahallemize kreşler yapacağız” ifadelerini kullandı.

İLGİ BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

Anketlere göre oylarını arttırdıklarını ifade eden Arslan, “Beklentimizin çok üzerinde bir ilgi görüyoruz. İnşallah projelerimizi açıkladıktan sonra bu ilgi artarak devam edecek. Tabii sokağı dinlemekle birlikte bilimsel araştırmalar yapmayı da ihmal etmiyoruz. Bu aşamada henüz net rakam vermek erken. Ama şu kadarını söyleyeyim; Şubat ayı içerisinde iki anket sonucu aldık, 2023 seçim sonuçları ve bu iki anketi kronolojik olarak sıraladığımızda çok yüksek bir ivmeyle oylarımızı artırdığımızı net olarak gözlemleyebiliyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim Kadıköy’ü arka bahçesi olarak görenler 31 Mart gecesi çok büyük bir sürprizle karşılaşacaklar. Kadıköy gerçek belediyecilik ile tanışacak” şeklinde sözlerine son verdi.

GİRİLMEYEN SOKAK KALMAYACAK

Seçmenin mevcut yönetimden memnun olmadığını söyleyen Arslan şöyle konuştu: “Kadıköy halkı mevcut yönetimden şikayetçi ve değişime hazır, sadece bir kısım seçmenimizin bir takım ideolojik endişeleri var. İnsanlar sokakta bize mevcut durumdan memnun olmadıklarını ancak AK Partili bir yönetimde yaşam tarzlarına müdahale edileceği endişesini taşıdıklarını söylüyorlar. Ulaşabildiğimiz her Kadıköylüye bu endişelerin ne kadar gerçeklikten uzak ve yersiz olduğunu ifade ediyoruz. Seçime kadar girilmedik sokak, sıkılmadık el bırakmama hedefimiz var bu hedefe doğru gayretle çalışmaya devam ediyoruz.”

30 GÜNDE RUHSAT GARANTİSİ

Kentsel dönüşüme yönelik çalışmalara yoğunlaşacaklarını belirten Arslan, “Kadıköy’de kentsel dönüşümle alakalı İlçe Belediyesi yetkileri içerisinde ki her düzenlemeyi gerçekleştirmek üzere planlarımızı yaptık. örneğin Kentsel Dönüşüm kapsamında başvuru yapan tüm binaların 30 iş günü içerisinde ruhsat işleminin tamamlayacağız. Şu anda mevcut belediye yönetimi bu işlemi 1 yıldan önce gerçekleştirmiyor. Tam olarak dijital belediyeciliğe geçemedikleri için bu işlemleri manuel olarak yapıyorlar. Biz tüm binaları, inşa yılına göre sınıflandırıp risk analizlerine göre yapacağız” şeklinde konuştu.















