Kadıköy'de öğrenci servisini kaçıran şüpheli Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışırken yakalandı

Dün sabah saatlerinde Kadıköy, Zühtüpaşa Mahallesi, Özalp Sokak'ta, bir özel okula ait servis aracı kaçırılmıştı. Tuzla'da bir sitenin önünden öğrenci aldıktan sonra kaçırılan aracın şoförü, yaya olarak aracın yanına yaklaşan bir kişi tarafından aracın arka lastiğinde bir sorun olduğu söylenerek araçtan indirilmiş, şüpheli daha sonra direksiyona geçerek içindeki çocuklarla birlikte aracı kaçırmıştı. Şüpheli, aracı bir süre sonra terk edip olay yerinden uzaklaşmıştı. Olayın ardından polis alarma geçerken, gasp edilen servis minibüsü Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.









Şüphelinin 13 suç kaydı çıktı





Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkarak şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelinin 34 yaşındaki Tolga N. olduğunu belirleyen polis, onu her yerde aramaya başladı. Şüphelinin daha önceden 13 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin işlediği suçlar arasında mala zarar vermek, açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık, otodan hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak olduğu tespit edildi. Şüphelinin bekar olduğu ve herhangi bir işinin de olmadığı belirlendi.









Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yakalandı





Gasp Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için tespit ettiği adreslere eş zamanlı baskınlar yaparken, Ankara'dan gelen bir haber aramaların yönünü buraya kaydırdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gelen bir kişinin içeri girmek istediği, Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından durdurduğu öğrenildi. Şüphelinin neden geldiği yönündeki sorulara çelişkili ifadeler vermesi üzerine korumalar tarafından uzaklaştırılmaya çalışıldığı sırada "Ben buraya gelmek için okul servisi kaçırdım" dediği belirlendi. Bu gelişme üzerine gelen şüphelinin, İstanbul'da servis kaçırdığı iddiasıyla aranan şüpheli olduğu tespit edilerek Çiftlik Karakolu'nda gözaltına alındığı ardından İstanbul'dan gelen Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.









Kaçış güzergahı tespit edildi





Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelinin gasp ettiği servis aracını terk ettikten sonra dolmuşla Marmaray'a gittiği oradan Gebze'ye geçtiği öğrenildi. Kocaeli'ne geçtiği tespit edilen şüphelinin burada bir arkadaşının yanına giderek borç para aldığı öğrenildi. Şüpheli Tolga N.'nin daha sonra otobüs bileti alarak Ankara'ya ulaştığı ortaya çıktı.





Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemeleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.











