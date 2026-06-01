Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kadıköy'de seyir halindeki aracın camından sarktı: Polis denetiminden kaçamadı

Kadıköy'de seyir halindeki aracın camından sarktı: Polis denetiminden kaçamadı

00:511/06/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Camdan sarkarak trafiği tehlikeye atan genç polis denetimine takıldı
Camdan sarkarak trafiği tehlikeye atan genç polis denetimine takıldı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki bir aracın ön koltuğundan dışarı sarkarak tehlikeli hareketler yapan şahıs, trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde yakalandı. Kuralları ihlal eden şahıslar hakkında idari para cezası uygulandı.

Kadıköy sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilin camından sarkarak trafiği tehlikeye atan genç, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde yakalandı. Sürücü ve yolcu hakkında cezai işlem uygulandı.


Olay, Kadıköy sahil yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan genç, aracın camından dışarı sarkarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.


Görüntülerin ardından bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, söz konusu aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü ve araçta gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve yolcu hakkında idari para cezası uygulandı.



#Trafik
#Polis
#Denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
DGS başvurularında son viraj: İşte kaçırılmaması gereken tarihler