Gündem Kadıköyde terör bağı yok
İSTANBUL

Kadıköy’de terör bağı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy’de 3 kişinin öldüğü patlamayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi. Patlamada terör bağlantısı tespit edilmediğini açıklayan Soylu, evde yaşayan M.K.’nın da şizofreni olduğunu kaydetti.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Kadıköy’de terör bağı yok
​Kadıköy’de terör bağı yok.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Kadıköy’de 3 kişinin öldüğü patlamayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi. Patlamada terör bağlantısı tespit edilmediğini açıklayan Soylu, evde yaşayan M.K.’nın da şizofreni olduğunu kaydetti: “1959 doğumlu M.K.’nın yakınları ve akrabaları şizofreni olduğunu söyledi. Evden son 3 ayda birkaç kez çıktığı değerlendiriliyor. Sol ayağı kesik. Ziyaret edenler evin çöp eve döndüğünü söylüyor. Evde metal parçaları, toz halinde piroteknik havai fişek malzemesi, kurusıkıdan bozma bir tabanca da bulunduğu belirlendi. 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle bir irtibatının olduğu ama ondan sonra herhangi bir irtibatına rastlanmadığı tespit edildi.

İsviçre’de bir adamı öldürmekten dolayı 2012-2019’da Türkiye’de yakalanıp cezaevinde yattığı, ihbar edildiği konusunda aile bireylerini suçladığı bilgisine ulaşıldı. Elektriğe çok meraklı. Evinin her tarafından elektrik ve metal aksamı olan bir kişiden bahsediyoruz. Yaptığımız bütün çalışmalarda şu ana kadar bir terör bağlantısı göremedik. Soruşturma devam ediyor. Şu ana kadar 30’a yakın kişinin ifadesi alındı. Evde üç patlama yaşanmasının sebebi de nefes darlığı yüzünden oksijen tüpü kullanıyor. Hem normal tüp, hem oksijen tüpü patlamış.”

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