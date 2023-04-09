Kadim Dostlar Erdoğan dedi

Elli yıldır Milli Görüş Hareķeti içinde yer alan kişilerden oluşan Kadim Dostlar Platformu, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini açıkladı. Platform, yayınladıkları deklarasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’ye yapmış olduğu maddi ve manevi hizmetlerden bahsedilerek kendilerine her daim destek olacaklarına vurgu yapıldı.

Kadim Dostlar Grubu Başkanı Yakup Sucuoğlu, “Biz hayatımızı bu davaya adadık. Heyecanla, büyük gayretle, ter dökerek 50 yılımızı verdik. Nice badireleri atlatarak bu günlere geldik. Bizim maksadımız elde edilen inanç değerlerimizi korumaktır. Merhum Erbakan hocamız önce ahlak, sonra maneviyat dedi. Bizi bu uğurda koşturdu. Sonrasında sanayi hamleleri gibi birçok hedefi sıraladı. Hocamızın talebesi olan Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, Erbakan hocamızın hedeflerini gerçekleştirdi. Milli Görüş ruhu işte budur, hocamıza sadık kalarak hedeflerini yerine getirmektir. Saadet Partisi’nin (SP) şu anki tutumunu kınıyoruz. Onlar Milli Görüş’ü temsil etmiyor” şeklinde konuştu.