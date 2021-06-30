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POLİTİKA

Kadına yönelik şiddetle mücadele için eylem planı yarın açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ilgili kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tanıtılacak. Yeni dönemin kadına yönelik şiddetle mücadele yol haritasını ortaya koyan Eylem Planı; 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluşuyor.

Haber Merkezi AA
Kadına yönelik şiddetle mücadele için eylem planı yarın açıklanacak
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Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında daha önce üç ulusal eylem planları hayata geçirildi. Bu çerçevede 2007-2010 yıllarını kapsayan 1. Ulusal Eylem Planı, 2012-2015 yıllarını kapsayan 2. Ulusal Eylem Planı ve 2016-2020 dönemini kapsayan 3. Ulusal Eylem Planı uygulamaya konuldu.

Geniş katılımla hazırlandı

2021-2025 yıllarını kapsayacak Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı'nın hazırlık çalışmaları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve medya temsilcilerinin katkı ve katılımıyla tamamlandı.

227 faaliyetten oluşuyor

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı ile şiddete sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik her türlü şiddeti önleme amacı taşıyan yeni dönemin yol haritası ortaya konuldu. Bu doğrultuda eylem planı 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyetten oluştu.

Hangi başlıklar bulunuyor?

  • Eylem Planı'nın ana başlıkları "Adalete Erişim ve Mevzuat (3 strateji, 22 faaliyet)", "Politika ve Koordinasyon (5 strateji, 35 faaliyet)", "Koruyucu Önleyici Hizmetler (8 strateji, 65 faaliyet)", "Toplumsal Farkındalık (8 strateji, 77 faaliyet), "Veri ve İstatistik (4 strateji, 28 faaliyet)" olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Dördüncü Ulusal Eylem Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtılacak.

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