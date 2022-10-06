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POLİTİKA

Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masadaki 'muhafazakar' ortakların kitlesinden oy alabilmek adına olmayan 'başörtüsü' yasağı üzerinden yeni bir tartışmasının fitilini ateşlerken, muhalif medyada ise başörtüsüne kin ve öfke kusulmaya devam ediyor. Cumhuriyet yazarı Emre Kongar başörtüsü ile ilgili skandal benzetme yaptı.

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Haber Merkezi Diğer
Kafa yine aynı kafa: Muhalif yazar Emre Kongar başörtüsüne kin kustu
Emre Kongar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi kamuoyunun gündemine oturdu. Ancak teklif, CHP içinde ve muhalefetin seküler kesimlerinde tartışmalara neden oldu.

Muhalif yazarlarda öfke nöbeti başladı

Özellikle CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşlarında Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefi oldu. Laiklik algılısının arkasına sığınan birçok CHP'li yazar ve gazeteci konuyu köşelerine taşıdı.

O isimlerden biri de CHP'ye yakınlığı ile tanınan Cumhuriyet gazetesi yazarı Emre Kongar oldu. Kongar, köşesinde başörtüsüne karşı skandal ifadeler kullanarak, konuyu sözde ele aldı.

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'Sıkmabaş' benzetmesi

Asıl sorunun başörtüsü olmadığını bunun 'Türban' olduğunu iddia eden Kongar, şu ifadeleri kullandı;

"Sorunun adı, “Başörtüsü” sorunu değil, “Türban” sorunu veya halk arasındaki deyişle “Sıkmabaş” sorunudur. Çünkü “Başörtüsü” yüzyıllardır Türkiye’de, özellikle köylerde, ama kasabalarda ve kentlerde de, kadınların genellikle dışarı çıkarken, bazen evin içinde de başlarına örttükleri bir örtüdür.

'Siyasal simge'

Türban ise Siyasal İslamın bir simgesi olarak yaşamımıza girmiştir. Dolayısıyla sorun geleneksel bir “Başörtüsü” kullanma sorunu değil, Siyasal İslamın simgesi olan “Türban”ın kamu hizmeti yapan kadınlar tarafından kullanılması sorunudur. Hem kadını ikinci sınıf olarak gören ve örtmek isteyen erkek egemen kültür tarafından hem de Siyasal İslamı toplumsal ve kamusal yaşamda görünür ve egemen kılmak isteyen dini siyasal olarak istismar eden politikacılar tarafından (emperyalizmin de desteğiyle) sorun haline getirilmiştir."

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