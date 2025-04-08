Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı

Olay, 6 Nisan akşam saatlerinde Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşları ile ayrı masalarda oturan Uzman Çavuş Selman K. ile elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın arasında, iddiaya göre 'Ne bakıyorsun?' sözünün ardından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selman K., beylik tabancasıyla Yakup Aydın'a art arda ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından Selman K., polis tarafından gözaltına alındı.