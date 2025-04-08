Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı

Kafeteryada tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş tutuklandı

09:548/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Kars'ın Kağızman ilçesinde kafeteryada tartıştığı Yakup Aydın'ı (32), beylik tabancasıyla vurarak öldüren Uzman Çavuş Selman K. (29) tutuklandı. Aydın'ın cenazesi ise dün köyde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kars'ın Kağızman ilçesinde kafeteryada tartıştığı Yakup Aydın'ı (32), beylik tabancasıyla vurarak öldüren Uzman Çavuş Selman K. (29) tutuklandı. Aydın'ın cenazesi ise dün köyde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde kafeteryada tartıştığı Yakup Aydın'ı (32), beylik tabancasıyla vurarak öldüren Uzman Çavuş Selman K. (29) tutuklandı. Aydın'ın cenazesi ise dün köyde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, 6 Nisan akşam saatlerinde Kağızman ilçesindeki bir kafeteryada meydana geldi. Kafeteryada arkadaşları ile ayrı masalarda oturan Uzman Çavuş Selman K. ile elektrik dağıtım şirketi çalışanı Yakup Aydın arasında, iddiaya göre 'Ne bakıyorsun?' sözünün ardından tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Selman K., beylik tabancasıyla Yakup Aydın'a art arda ateş etti. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan ve yakın zamanda evlendiği öğrenilen Aydın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayın ardından Selman K., polis tarafından gözaltına alındı.


Dört kurşunla yaralanmıştı

Emniyetteki işlemlerin ardından güvenlik gerekçesiyle Kars Adliyesi'ne sevk edilen Uzman Çavuş Selman K., savcılıkta susma hakkını kullandı. ‘Kasten öldürme' suçundan mahkemeye sevk edilen Selman K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Harakani Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Yakup Aydın'ın cenazesi, dün akşam saatlerinde yakınları tarafından alınarak ilçeye bağlı Ortaköy'e götürüldü. Aydın, ailesi ve sevenlerinin de katılımıyla toprağa verildi.


Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Yakup Aydın'ın babası Ortaköy Köyü Muhtarı Mehmet Aydın'a taziye ziyaretinde bulunup, başsağlığı dileklerini iletti.



#Kars
#Uzman Çavuş
#Tutuklama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
1 Ocak 2025 ve sonrası doğumlar için geçerli olacak! 5 bin lira doğum yardımı nasıl alınır?