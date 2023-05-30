Kaftancıoğlu'dan Gezi vandalizmli 'ayaklanma' paylaşımı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kolluk kuvvetlerine hakaretlerde bulunan CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya hakaret ettiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin, vatandaş olarak en doğal hakkı olan oy kullanımını nasıl yapacağına ilişkin usul ve esasların belli olduğu bildirilen açıklamada, "Bu işlemi şaibeli göstermek ve kolluk kuvvetlerini zan altında bırakmak abesle iştigaldir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.