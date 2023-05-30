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Kaftancıoğlu'dan Gezi vandalizmli 'ayaklanma' paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine yönelik hakaret içeren bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu kez de Gezi kalkışmasından övgüyle söz etti. Sokakların savaş alanına çevrildiği olaylara ilişkin bir paylaşım yapan Kaftancıoğlu, "Gezi umuttu. O mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin" ifadesini kullandı.

14:28 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımda gezi kalkışmasından övgüyle söz etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yaptığı paylaşımda gezi kalkışmasından övgüyle söz etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Gezi kalkışmasına ilişkin bir paylaşım yaptı.

Sokakların savaş alanına çevrildiği Türkiye'nin dört bir yanına yayılan olaylardan övgüyle söz eden Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Gezi umuttu…
Kötülüğe karşı, farklılıklarımızla zenginleşerek bir arada olmanın onurlu mücadelesiydi.
Ve o mücadele büyüyerek devam edecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya değin…"

Seçim öncesi polis ve jandarmayı hedef almıştı

Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Türk polisine ve Türk jandarmasına hakaret içeren bir paylaşım yapmış ardından bu paylaşımı gelen tepkiler üzerine silmişti. Kaftancıoğlu paylaşımında
"kolluk kuvvetlerinin oy kullanması"
konusu üzerinden kahraman askerimize ve polisimize,
“Suratına da tükürebilirsiniz diyeceğim ama tükürüğünüzü ziyan etmeyin”
demişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü polise hakaret edip algı operasyonuna girişen Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak
Emniyet Genel Müdürlüğü polise hakaret edip algı operasyonuna girişen Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, kolluk kuvvetlerine hakaretlerde bulunan CHP'li Canan Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. EGM'den yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile polis ve jandarmaya hakaret ettiği belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin, vatandaş olarak en doğal hakkı olan oy kullanımını nasıl yapacağına ilişkin usul ve esasların belli olduğu bildirilen açıklamada, "Bu işlemi şaibeli göstermek ve kolluk kuvvetlerini zan altında bırakmak abesle iştigaldir. İftiraları ve yalanları nedeniyle Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla
Canan Kaftancıoğlu CHP'lilerin depremzedeleri hedef alan paylaşımlarını yalanladı: Asla yapmadık asla

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı yayında CHP'lilerin depremzedelere yönelik yaptığı hakaret ve tehdit paylaşımlarını yalanladı. Kaftancıoğlu, "Asla yapmadık, asla. Böyle bir şey olabilir mi? Asla hiçbir Cumhuriyet Halk Partili yapmamıştır." dedi. Kaftancıoğlu'nun bu sözleri üzerine afetzedelere yönelik yapılan skandal paylaşımlar bir kez daha gündem oldu. CHP Giresun Piraziz Kadın Kolları Başkanı Serpil Zelfi Görgülüoğlu Kahyaoğlu, seçimin ardından yaptığı paylaşımda, “Depremzedeler zedelenmemiş ki...!” ifadesini kullanmıştı. CHP Ezine İlçe Kadın Kolları Başkanı Cansu Doğan ise "Aç ölün, beter olun, pisliğinizde boğulun" sözleriyle depremzedelere kin kusmuştu.


#Canan Kaftancıoğlu
#CHP İstanbul İl Başkanı
#Gezi Olayları
42 dakika önce
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