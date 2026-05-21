Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kaftancıoğlu’na ’Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında zorla getirme kararı çıkarıldı

Kaftancıoğlu’na ’Cumhurbaşkanına hakaret’ davasında zorla getirme kararı çıkarıldı

12:1221/05/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Canan Kaftancıoğlu- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Canan Kaftancıoğlu- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması görüldü. Hakim duruşmaya katılmayan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına karar verdi.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadeleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Sanık Canan Kaftancıoğlu duruşmaya katılmazken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmanın ilk celsesinde mahkeme, sanık Kaftancıoğlu hakkında ‘zorla getirme emri’ düzenlenmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.



#canan kaftancıoğlu
#recep tayyip erdoğan
#cumhurbaşkanına hakaret
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Köprü, otoyol ve toplu ulaşım Kurban Bayramı'nda ücretsiz oldu mu? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı