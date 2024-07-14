Kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına TSK'dan destek

Aydın'ın Söke ilçesinde organize sanayi bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, 3. gününe giren yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait helikopterler destek vermeye başladı.

Dumandan etkilenenlere ekipler müdahale etti

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangında 3. güne girildi. Rüzgarın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, yaklaşık 47 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının bir an önce söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede hazır bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi de (UMKE) dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk ediyor.

TOMA'larla müdahale ediliyor

Bölge oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken, şu ana kadar toplamda 31 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ayrıca bugün alevlerin ikinci depoya sıçraması sebebiyle yeniden büyüyen yangınlara müdahale esnasında 17 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, çok sayıda tanker, TOMA, itfaiye ve orman araçlarıyla da karadan yapılan müdahaleler aralıksız sürerken, çevre illerden de iş makineleri ve köpük araçlarının istendiği öğrenildi.

Yangın söndürme çalışmalarına TSK'dan destek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle, Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına destek sağlandığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aydın'ın Söke ilçesindeki kağıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopterle havadan destek sağladık." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, helikopterden çekilen söndürme çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.





Aydın'ın Söke ilçesindeki kâğıt fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet AS-532 Cougar helikopter ile havadan destek sağladık.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VfYH0eHYlU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 14, 2024















