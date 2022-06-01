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İSTANBUL

Kağıthane'de belediye işçileri imzadan mutlu

Kağıthane Belediyesi’ndeki daimi kadrolu işçileri ilgilendiren 2 yılık sözleşmeye göre birinci yıl işçilerin ücretlerine yüzde 55 zam yapılırken, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kağıthanede belediye işçileri imzadan mutlu
Kağıthane Belediyesi’nde düzenlenen imza programına Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve sendika temsilcileri katıldı.

Kağıthane Belediyesi’ndeki daimi kadrolu işçileri ilgilendiren 2 yılık sözleşmeye göre birinci yıl işçilerin ücretlerine yüzde 55 zam yapılırken, ikinci yıl için ise enflasyon oranında zam yapılacak. Kağıthane Belediyesi’nde düzenlenen imza programına Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Hizmet-iş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, MİKSEN Genel Sekreteri Zekeriya Sancı ile belediye ve sendika temsilcileri katıldı. Belediyede çalışan işçileri sevindiren toplu iş sözleşmesini imzalayan Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileğinde bulundu.

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