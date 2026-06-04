Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyacın yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda iki katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Türkiye, dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın da 6’ncı büyük ekonomisidir. Ekonomimiz, karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026’da da devam ettirmek istiyoruz. Bu, daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor” dedi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada olduğuna işaret eden Erdoğan, 2020-2035'i kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı’yla çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içinde olunduğunu söyledi. Buna göre, 2025 yılı sonu itibarıyla 40 bin megavat olan güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035 yılında 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını kaydetti.