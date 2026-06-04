Kahraman ilan ettikleri hain oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin ülkenin meseleleriyle ilgilenmediğini belirterek “Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’yi eleştirerek dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurduklarını söyledi.
2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, Türkiye’nin, bölgesinin enerji merkezi ve kavşak noktası olma vasfının giderek güçlendiğini söyledi.
ÜLKEMİZİN DEĞERİNE VURGU YAPIYORLAR
DÜNYADA ENFLASYONLAR ARTMAYA BAŞLADI
Körfez ülkelerinin açık denizlere açılan kapısı olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanmasıyla birlikte Uluslararası Enerji Ajansı’nın tanımına göre tarihin en büyük petrol arz kesintisi yaşandı. 60 dolar civarında seyreden petrol varil fiyatları iki katına kadar yükseldi. Uçak seferlerinde ciddi sayıda iptaller oldu. Petrol istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Petrol ve doğal gaz bazlı ürünlerin fiyatlarıyla eş zamanlı olarak dünyada enflasyonlar artmaya başladı.
ENERJİ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİ
Birkaç ay öncesine kadar küresel ekonomide toparlanma beklenirken Hürmüz krizi uzadıkça bugün pek çok ülke kendini resesyona hazırlıyor. Bunlara iş gücü piyasasından turizme, sanayiden tarıma uzanan geniş bir yelpazedeki etkilerini dahil ettiğimizde enerji tedariki meselesinin ne kadar hayati önemde olduğu çok net biçimde ortaya çıkmıştır. Rusya-Ukrayna Savaşı ile Hürmüz’ün kapanması bize şunu öğretmiştir; enerji arz güvenliğinin sağlanması sadece bir kalkınma meselesi değil, aynı zamanda bir egemenlik ve milli güvenlik meselesidir.
GÜNDEMLERİNDE KOLTUK KAVGASI VAR
Bu gelişmelerin ana muhalefetin hiç gündeminde olmadığına işaret eden Erdoğan, “Ne ülkenin meseleleriyle ilgileniyorlar ne de dünyada ne olup bittiğini takip ediyorlar. Gündemlerinde sadece koltuk kavgası var, hakaret var, nümayiş var. Dün kahraman ilan ettiklerine bugün hain damgası vurmak var. Bir ara aynı muameleyi ‘Gel’ deyince koşa koşa gelen eski cumhurbaşkanı adaylarına da yapmışlar onu da günlerce linç etmişlerdi. Acı zulüm de olsa o hain ve işbirlikçi olma sırasını savdı. Şimdi yerini bir başkasına bıraktı. Yarın muhtemelen benzer ithamlara bugün alkışlanan maruz kalacak. Ana muhalefeti esir alan bu sağlıksız ruh hali değişmedikçe anlaşılan o ki herkes bir gün hedef tahtasına konulacak” değerlendirmesinde bulundu.
İÇ MESELELERİ BİZİ İLGİLENDİRMEZ
Siyaseti halka hizmet vasıtası yerine kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin çarpık zihniyeti değişmedikçe bu utanç sahnelerine muhtemelen yarın yenilerinin ekleneceğini kaydeden Erdoğan, yaşananların ana muhalefet partisinin iç meselesi olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizi ilgilendirmez. Biz Türk siyasetine yakıştıramadığımız bütün bu tartışmaları güvenli takip mesafesinden izlemekle yetiniyoruz. Şahsımıza, hükümetimize, partimize ve ittifakımıza yönelik çirkin ifadelere rağmen serinkanlı tavrımızı büyük özen göstererek devam ettiriyoruz.”
SATAŞMALARINI MUHATAP ALMIYORUZ
Bilhassa elinden pamuk şekeri alınmış çocuk misali hırçınlaşan karikatür tiplerin nezaket sınırlarını aşan sataşmalarını muhatap almıyoruz. İnşallah bu çizgimizi, bu duruşumuzu bundan sonra da bozmayacağız. Ama şunun da bilinmesini isterim ki siyaset kurumunun itibarına ve Türk demokrasisinin kalitesine kimsenin gölge düşürme hakkı yoktur. Siyaseti marjinalize etmenin kimseye bir faydası olmayacaktır. İktidar veya muhalefet fark etmeksizin hepimiz, bizlere güvenen milletimize karşı sorumluyuz. Herkesten böylesi bir hassasiyetle davranmalarını bekliyoruz. Rabbim bu ülkeyi daha kendi aralarındaki meseleleri bile çözemeyenlerin eline bırakmasın diyorum.
Avrupa’da görünce hayran olurduk
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa ve Trabzon’la canlı bağlantı yaparak yapımı tamamlanan yenilenebilir enerji yatırımlarının açılışını gerçekleştirdi. Balıkesir’le canlı bağlantı yapılırken rüzgar enerjisi santrallerinin görüntülere yansıması üzerine Erdoğan, “Bunları bir zamanlar Avrupa’da gördüğümüzde hayran olurduk. Rüzgar santrallerimiz ülkemize ayrı bir güzellik katıyor. Güneş santralleri de yine ayrı bir güzellik katıyor” ifadesini kullandı.
80 milyar dolarlık yatırım
- Sanayileşme, şehirleşme, nüfus ve teknoloji kullanımı arttıkça enerjiye olan ihtiyacın yükseldiğine dikkat çeken Erdoğan, “Sadece yapay zeka odaklı veri merkezlerinin elektrik tüketiminin gelecek 5 yılda iki katına çıkacağı öngörülüyor. Türkiye olarak hızla gelişen diğer tüm ülkeler gibi bizim enerji talebimiz de yıldan yıla yükselmektedir. Türkiye, dünyanın 16’ncı, Avrupa’nın da 6’ncı büyük ekonomisidir. Ekonomimiz, karşılaştığı şoklara rağmen 23 çeyrektir büyümesini sürdürmüş oldu. İnşallah bu ivmeyi 2026’da da devam ettirmek istiyoruz. Bu, daha fazla enerji tüketeceğimiz anlamına geliyor” dedi. Türkiye’nin yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sırada olduğuna işaret eden Erdoğan, 2020-2035'i kapsayan Türkiye Ulusal Enerji Planı’yla çok daha iyi yerlere gelmenin çabası içinde olunduğunu söyledi. Buna göre, 2025 yılı sonu itibarıyla 40 bin megavat olan güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035 yılında 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için toplam 80 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını kaydetti.
Kaynaklarımızı milletimiz için kullanacağız
- Elektrik üretiminde de başarılara imza attıklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye’nin, 140 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeline, 53 bin megavat yüzer güneş enerjisi potansiyeline, yıllık 3,9 milyon ton eş değer petrol biyokütle potansiyeline, 4 bin 500 megavat gücünde jeotermal tesisi kurulabilecek potansiyele, yıllık 180 milyar kilovatsaat hidroelektrik potansiyeline sahip olduğunu değerlendirdiklerini söyledi. Çevreci maskeli marjinallerin engelleme çabalarına rağmen bu büyük potansiyeli hayata geçirmekte kararlı olduklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Nasıl bundan 13 sene önce 3-5 tane ağacın yerinin değiştirilmesi bahane edilerek sokaklarımızı ateşe veren Gezi’ci vandallara boyun eğmediysek bugün de insanımızın çevre hassasiyetini istismar edenlere, yenilenebilir enerji yatırımlarımızı sabote etmeye çalışanlara teslim olmayacağız. İster hidroelektrik, ister rüzgar ve güneş enerjisi, ister nükleer güç santralleri olsun, Türkiye’nin kaynaklarını milletimiz için kullanmaya devam edeceğiz.”