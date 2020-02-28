Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri açıklandıkça ailelerine şehadet haberleri ulaşıyor. Şehit olan askerlerimizden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı. Kiminin 50 gün sonra düğünü vardı, kimi ise gönüllü olarak İdlib'e gitmişti. Şehitlerimizin içinde 43 sene önce dedesi şehit olan da var, şehit olacağını önceden bilen de.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 17:27 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 18:02 Yeni Şafak