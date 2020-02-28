Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 33 tane askerimiz şehit oldu. Şehit isimleri açıklandıkça Türkiye'nin dört bir yanında evlere ateş düştü. Kahraman şehitlerimizden geriye ise yürek burkan hikayeleri kaldı.
- Geçen sene gazi oldu
- Kahraman şehitlerimizden vatan savunması yapan Tekirdağlı Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara (25) 2018 yılında uzmanlık sınavını kazandıktan sonra Kuzey Irak'ta yaralanarak gazi olmuştu. İki gün önce gönüllü olarak İdlib'e giden Kara, gazilik makamından sonra şehitlik makamına ulaştı.
- 43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu
- 50 gün sonra düğünü vardı
- İdlib’de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın Sancaktepe Mevlana Mahallesi’ndeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin 50 gün sonra düğünü olacağı, aynı zamanda kardeşinin de Konya’da vatani görevini yerine getirdiği öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Başal, “Allah’ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin. Kendisi nişanlı. Nisanın 20’sinde düğün olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Ne diyeyim konuşması çok zor” dedi.
- Baba ben gidiyorum, şehit olacağım
- Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel’in Mersin’in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Baba Şuayip Tüzel, "Telefonla evvelki gün görüştüm. 'Oğlum nasıl durum’ dedim, 'Baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, bir buçuk iki kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı’ dedi. Geçen izinden dönerken de 'Baba ben gidiyorum, şehit olacağım’ dedi bana" şeklinde konuştu.