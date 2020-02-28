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Kahraman şehitlerin hikayeleri yürek burkuyor

Suriye'nin İdlib kentinde, Esed rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu. Şehitlerimizin isimleri açıklandıkça ailelerine şehadet haberleri ulaşıyor. Şehit olan askerlerimizden geriye yürek burkan hikayeleri kaldı. Kiminin 50 gün sonra düğünü vardı, kimi ise gönüllü olarak İdlib'e gitmişti. Şehitlerimizin içinde 43 sene önce dedesi şehit olan da var, şehit olacağını önceden bilen de.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara ve şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank.
Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel, şehit Piyade Uzman Onbaşı Nihat Kara ve şehit Uzman Çavuş Batuhan Tank.

İdlib’de rejim kuvvetlerince Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik gerçekleştirilen hava saldırısı sonrası 33 tane askerimiz şehit oldu. Şehit isimleri açıklandıkça Türkiye'nin dört bir yanında evlere ateş düştü. Kahraman şehitlerimizden geriye ise yürek burkan hikayeleri kaldı.

  • 43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu
  • Silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank.
    Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, 1977 yılında babası emniyet bekçisi Yaşar Tank, sağ-sol çatışmalarının yaşandığı dönemde bomba patlaması sonucu şehit olan Ahmet Turhan Tank, aradan geçen 43 yıl sonra oğlu Batuhan Tank’ın da şehadet haberi ile sarsıldı.

  • 43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu
    GÜNDEM
    43 yıl önce babası şimdi de oğlu şehit oldu


  • 50 gün sonra düğünü vardı
  • Şehit Uzman Onbaşı Emre Baysal.
  • İdlib’de şehit olan Uzman Onbaşı Emre Baysal’ın Sancaktepe Mevlana Mahallesi’ndeki baba ocağına şehit ateşi düştü. Şehidin 50 gün sonra düğünü olacağı, aynı zamanda kardeşinin de Konya’da vatani görevini yerine getirdiği öğrenildi. Şehidin acılı dayısı Umut Başal, “Allah’ım bayrağımızı indirmesin. Yüce Mevla şehitlerimizi yüceltsin. Kendisi nişanlı. Nisanın 20’sinde düğün olacaktı. Evini tuttu, eşyasını aldı. Nasip olmadı. Şehitlik mertebesine yükseldi. Ne diyeyim konuşması çok zor” dedi.

  • 50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü
    GÜNDEM
    50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü

    Şehidin dayısından yürek yakan sözler
    OYNAT 00:51
    Şehidin dayısından yürek yakan sözler
    Suriye'de şehit olan kahramanlarımızın kimliklerini belli olmaya başladı. Uzman Onbaşı Emre Baysal'ın, İstanbul Sancaktepe'deki evine gelen askeri yetkililer, aileye acı haberi verdi. Haberin ulaşmasının ardından evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin dayısı Umut Başıl, 'Vatan sağ olsun bayrağımızı Allah indirmesin. 20 Nisan'da evlenecekti. Evini tuttu, eşyasını aldı ama nasip olmadı.' diye konuştu

  • Baba ben gidiyorum, şehit olacağım
  • Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel.
  • Suriye’nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel’in Mersin’in Erdemli ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Baba Şuayip Tüzel, "Telefonla evvelki gün görüştüm. 'Oğlum nasıl durum’ dedim, 'Baba çevremizi devamlı bombalıyorlar, bir buçuk iki kilometre kenarları bombalıyorlar devamlı’ dedi. Geçen izinden dönerken de 'Baba ben gidiyorum, şehit olacağım’ dedi bana" şeklinde konuştu.

  • Şehit babası: Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti
    GÜNDEM
    Şehit babası: Oğlum 'şehit olmaya gidiyorum' diyerek gitti

    OYNAT 00:41
    "İzinden dönerken, 'Baba ben şehit olacağım, arkamdan ağlama' demişti"
    Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Güçlükle konuşan şehidin babası Şuayip Tüzel, 'İzinden dönerken, 'baba ben şehit olacağım arkamdan ağlama' demişti.' diye konuştu.

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