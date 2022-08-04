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Kahramankazan, ‘İyi ki Varsın Eren’ dedi

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen açık hava sineması etkinliği kapsamında ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filminin gösterimi yapıldı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahramankazan, ‘İyi ki Varsın Eren’ dedi
. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da vatandaşlarla birlikte filmi izledi

Kahramankazan Belediyesi’nce düzenlenen açık hava sineması etkinliği kapsamında ‘Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filminin gösterimi yapıldı. Milli Egemenlik Parkı’nda gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören etkinlikte Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da vatandaşlarla birlikte filmi izledi. Başkan Oğuz film öncesinde etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet ederken, belediye ekiplerince de çeşitli ikramlarda bulunuldu.

‘BU TOPRAKLARDA KAHRAMAN BİTMEZ’

Başkan Oğuz, bu güzel etkinlikte böylesine anlamlı bir filmi ilçe halkıyla buluşturmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Oğuz, daha önce de şehit Eren Bülbül’ün doğum gününde ilk kez gösterime giren film için ilçedeki öğrencileri sinemaya götürdüklerini anımsatarak Bülbül ve Gedik’in şehadetlerinin çocuk ve gençlerin yüreğinde manevi iz bırakmasını amaç edindiklerini ifade etti. Başkan Oğuz, Bu topraklarda kahramanların sonunun gelmeyeceğini söyledi.

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