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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta nadir görülen 'Ay halesi'ne tanıklık etti

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde birçok vatandaş, ‘Ay halesi’ olarak adlandırılan ve nadir rastlanan doğa olayına tanıklık etti.

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Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş haberleri: Elbistan nadir görülen Ay halesine tanıklık etti
'Ay halesi' adı verilen doğa olayının sebebinin ise, bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleri olduğu ortaya çıktı.

Elbistan, gökyüzünde Ay çevresindeki beyaz halka olarak tabir edilen Ay halesine şahitlik etti. Ayı kuşatan çemberi gören vatandaşlar, cep telefonları ile bu doğa olayını fotoğraflamaya çalıştı. Çevre illerden de görüldüğü bildirilen 'Ay halesi' adı verilen doğa olayının sebebinin ise, bu mevsimde gökyüzünde oluşan buz kristalleri olduğu ortaya çıktı.

Yükseklerde altıgen şeklindeki buz kristallerinin, ışığın halka biçiminde odaklanmasını sağladığı belirtilirken, Ay’dan farklı açılarla gelen ışıkların da buz kristallerine ulaştıktan sonra kırılarak dairesel halkalar oluşturduğu dile getiriliyor.

Bilimsel olarak ‘Ay halesi’ olarak adlandırılan doğa olayının yılda birkaç kez yaşanabileceği öğrenildi.

Meteoroloji Uzmanı Macit Van'daki mercek bulutunu yorumladı: Çok nadir bir doğa olayı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit​, mercek bulutların özellikle deniz ve göllerin üzerinde oluştuğunu belirterek, şu bilgileri verdi:<br>
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\"Van'da görülen mercek bulut çok nadir görülen bir bulut çeşidi.
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Van'ın etrafındaki karasal alanda sıcaklıklar çok düşüktü, dolayısıyla göl nispeten daha sıcak olduğu için bu bulut orada oluştu.
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Soğuk alanlara gidemediği için kendi yerinde kalarak hareket ediyor.\"<br>
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Meteoroloji Uzmanı Macit Van'daki mercek bulutunu yorumladı: Çok nadir bir doğa olayı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, Van'da dün objektifkere yansıyan mercek bulutun çok nadir bir doğa olayı olduğunu söyledi.
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