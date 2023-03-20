Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 298 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında; bin 325 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 298'i tutuklandı, 449'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 305 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı talimatı olan 91 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 58 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. 118 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.