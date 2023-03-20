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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 298 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 298'e yükseldi.

15:31 . 20/03/2023 lundi
AA
Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapılan binalara ilişkin soruşturmalar kapsamında 104'ü müteahhit 298 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapıldığı öne sürülen binalarla ilgili soruşturma kapsamında; bin 325 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 298'i tutuklandı, 449'u hakkında adli kontrol kararı verildi, 305 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında gözaltı talimatı olan 91 kişi bulunurken, gözaltındaki 2 kişinin işlemleri sürüyor. Şüpheli olarak tespit edilenlerden 4'ünün yurt dışında olduğu, 58 kişinin ise hayatını kaybettiği belirlendi. 118 şüpheli de ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

Ayrıca tutuklu bulunan 298 kişinin 104'ü müteahhit, 161'i yapı sorumlusu, 15'i yapı sahibi, 18'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu. Hakkında adli kontrol kararı verilen 449 kişinin ise 86'sı müteahhit, 280'i yapı sorumlusu, 52'si yapı sahibi, 31'i binada değişiklik yapan kişilerden oluştu.


#Kahramanmaraş
#Deprem
#Malatya
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