Kahramanmaraş ve 10 ilde deprem konutları hak sahiplerine teslim ediliyor: 45 günlük yasal süre başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan bildirimle, alt yapısı hazır olan ve borçlandırma işlemleri tamamlanan konutların teslim işlemleri başlatıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ilan edilen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis illerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen afetzedeler için gerçekleştirilen noter kuraları ile konutları belirlenmektedir.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından teslim için bildirilen, alt yapısı hazır olan ve borçlandırma işlemleri tamamlanan bağımsız bölümlerin teslimlerinin, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre 45 günlük süre içerisinde yapılması gerekmektedir. İlimizde depremden sonra 7 kura çekilmiş ve bu kura listelerinde ismi olup anahtar teslim işlemlerini tamamlamayan vatandaşlarımız için 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 45 günlük yasal süre başlatılmıştır.





Bu kapsamda konut teslimi için tebligat yapılarak borçlandırma senedine imza atan hak sahiplerinden; 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre 45 günlük yasal sürede konutunu teslim almayanların hak sahiplikleri iptal edilecektir .





Not: Müşterek hak sahiplerinin anahtar teslimine tüm müştereklerle beraber gelmeleri gerekmektedir. Ancak, bu durumu kabul etmeyen hak sahipleri yasal süre içerisinde Müdürlüğümüze dilekçe ile müracaatta bulunacaktır. Not: Vefat eden hak sahibi olması durumunda hak sahipliği yenileme çalışmasından sonra anahtar teslimi varislerine yapılacaktır.



