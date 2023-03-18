Kahramanmaraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Göksun ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 08.14’te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Göksun’un yanı sıra, Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.