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Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta minibüs ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

07:35 - 17/09/2024 Salı
IHA
Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.
Kaza sonrası olay yerine ekipler sevk edildi.

Kahramanmaraş'taki kaza, Andırın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 K 4000 plakalı minibüs seyir halindeyken karşı yönden gelen V.İ. idaresindeki 01 AEB 036 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Veli E. ile beraber karısı Feride E. (58) ve torunu Y.E.E. (6) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları minibüsten çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli E. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tedavileri devam eden yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.



#Kahramanmaraş
#Andırın
#Kaza
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