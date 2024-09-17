Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılara çevredeki hastanelere kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.