Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüs çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'taki kaza, Andırın ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 46 K 4000 plakalı minibüs seyir halindeyken karşı yönden gelen V.İ. idaresindeki 01 AEB 036 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü Veli E. ile beraber karısı Feride E. (58) ve torunu Y.E.E. (6) yaralandı.
Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veli E. doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Tedavileri devam eden yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.