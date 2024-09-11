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Kahramanmaraş'ta korkunç olay: Fazla su isteyince sopayla dövülerek öldürüldü

Kahramanmaraş'ta akılalmaz bir olay yaşandı: Bir kişi, fazla su talebinde bulunduğu gerekçesiyle sopayla dövülerek öldürüldü.

11:30 - 11/09/2024 Çarşamba
IHA
Polis, olayın ardından 4 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti.
Polis, olayın ardından 4 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti.

Kahramanmaraş'ta bir kişi fazla su istediği öne sürülerek sopayla dövülerek öldürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, Mesut Kazancı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi'ne gitti ve aşırı susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir şişe su daha istedi. Su veren kişi, Kazancı'nın talebine olumsuz yanıt verdi ve tartışma başladı.

Tartışma kısa sürede büyüdü

Tartışma kısa sürede büyüyerek, 4 kişinin Kazancı'yı sopalarla dövmesine dönüştü. Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Sopalarla dövülen Kazancı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.


2 gün süren yaşam mücadelesinin ardından genç vatandaş hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Kazancı'nın ailesi, kendisinden haber alamayınca polis ve hastanelere başvurdu. Yapılan aramalar sonucunda, yoğun bakımda kimliği belli olmayan bir kişinin bulunduğu bilgisiyle Kazancı'nın ailesi acı haberi aldı. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Kazancı toprağa verildi.


Polis, olayın ardından 4 zanlıyı yakalayarak savcılığa sevk etti. Kazancı'nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından dün toprağa verildi.



#Kahramanmaraş
#cinayet
#emniyet
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