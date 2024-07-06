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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş Göksun merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıya ilişkin ayrıntıları AFAD duyurdu.

08:08 - 6/07/2024 Cumartesi
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#deprem
#Kahramanmaraş
#Göksun
#AFAD
1 saat önce
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