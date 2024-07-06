Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

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Kahramanmaraşlılar sabah saat 06.26'da güne sarsıntıyla uyandı.
AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.
#deprem
#Kahramanmaraş
#Göksun
#AFAD
1 saat önce
Kahramanmaraşlılar sabah saat 06.26'da güne sarsıntıyla uyandı.
AFAD'dan gelen ilk bilgilere göre depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.
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