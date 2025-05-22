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Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler alevlerle mücadele ediyor

Kahramanmaraş'ta orman yangını: Ekipler alevlerle mücadele ediyor

17:2322/05/2025, Perşembe
DHA
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Kahramanmaraş
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin söndürme çalışmalarına, havadan da 5 helikopter ile destek veriliyor.

Onikişubat ilçesi Ayşepınarı Mahallesi yakınındaki ormanda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler; 5 arazöz, 4 tanker, 2 ilk müdahale aracı ve 4 iş makinesiyle alevlere müdahale etmeye başladı. Havadan da 5 helikopterin destek verdiği söndürme çalışmaları sürüyor.



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