Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle saldırdı, silah tutukluk yaptı: O anlar kamerada

Olay, merkez Onikişubat İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, elindeki pompalı tüfekle otomobil sürücüsüne saldırmak istedi. Tüfeğin tutukluluk yapması üzerine otomobil sürücüsü olayı yara almadan atlattı. O anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.