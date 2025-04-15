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Kahramanmaraş'ta seyir halindeki kamyon tamamen yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki kamyon tamamen yandı

16:2215/04/2025, Salı
DHA
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Kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kamyon kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki kamyonda yangın çıktı. Alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Kahramanmaraş-Adana kara yolunda şoförü ve plakası bilinmeyen hafriyat kamyonundan birden duman yükselmeye başladı. Şoför aracı durdururken, alevler de kamyonu tamamen sardı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, söndürme çalışmaları sırasında kamyonda patlamalar yaşandı. Yangın söndürülürken, kamyon kullanılamaz hale geldi.




#yangın
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#kahramanmaraş
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