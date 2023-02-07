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Kahramanmaraş'taki enkazdan 37 saat sonra bir kişi kurtarıldı

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.

18:25 . 7/02/2023 Salı
AA
Kahramanmaraş'taki enkazdan 37 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

Kahramanmaraş'taki enkazdan 37 saat sonra bir kişi kurtarıldı.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki enkazlarda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Ekipler, Trabzon Bulvarı'ndaki 9 katlı bir binadan ses duyulması üzerine yoğunlaştırdığı çalışmalar neticesinde Nadir Yıldız'a yaralı olarak ulaştı.


Asker, polis ve vatandaşların da yardımlarıyla bulunduğu yerden, depremden yaklaşık 37 saat sonra kurtarılan Yıldız, hastaneye kaldırıldı.



#Deprem
#Kahramanmaraş
#Enkaz
2 saat önce
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Kahramanmaraş'taki enkazdan 37 saat sonra bir kişi kurtarıldı
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