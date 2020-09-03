Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Kahramanmaraştaki Googlede arama yapıldığında dünyanın en saçma binası olarak çıkan bina yıkılacak
KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'taki Google'de arama yapıldığında ’dünyanın en saçma binası’ olarak çıkan bina yıkılacak

Google'de arama yapıldığında 'dünyanın en saçma binası' olarak çıkan Kahramanmaraş'taki bina yıkılacak. Yarısı kullanılmayan sarı, kırmızı, mavi renkli özel idare binasının yıkılarak yerine kent meydanı yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi İHA
'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak.
'Dünyanın en saçma binası' yıkılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, özel idare ve valilik binalarını yıkıp yerine yapılacak kent meydanı projesini Onikişubat ve Dulkadiroğlu Belediyesi meclislerinde üyelere anlattı.

’Dünyanın en saçma binası’ yıkılacak.
  • Geçen yıl kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a da kentsel dönüşümle ilgili bilgi verdiğini kaydeden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin geleceği, vatandaşlarımızın refahı için tüm ekiplerimizle var gücümüzle çalışıyoruz. Ortaya koymayı planladığımız projelerimizi siz değerli meclis üyelerimizle şehrimizdeki sivil toplum kuruluşlarımızla istişare ediyoruz. Bu kapsamda ortaya çıkan projelerimiz var. İnşallah bu projeleri kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

’Dünyanın en saçma binası’ yıkılacak.

'Kimi adres soruyor, kimi de fotoğraf çektiriyor'

Dünyanın en saçma binası olarak adlandırılan özel idare binası için Kahramanmaraşlıların isteği ise binanın yıkılması yönünde olurken, kimi vatandaş adres sormada kimisi ise fotoğraf çektirmek için farklı bir yapıt olduğunu söyledi.

  • Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde 1994 yılında hizmete giren bina, 2 bin 110 metrekare alana kurulu sarı, mavi ve kırmızı renklerle kentin hemen hemen her yerinden görünüyor. Yaklaşık 90 bölümden oluşan binada, Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlığının yanı sıra, bünyesinde çeşitli iş yerleri de barındırıyor. Kahramanmaraş’ta iş merkezi olarak yapılan 19 katlı bina, arama motoru Google’da ‘dünyanın en saçma binası’ olarak arandığı zaman 290 bin sonuç arasında ilk sırada yer alıyor.

Google, Türkiye'deki reklamlara yüzde 5'lik kesinti ekledi
TEKNOLOJİ
Google, Türkiye'deki reklamlara yüzde 5'lik kesinti ekledi

Kahramanmaraş'ta yeni bir çiçek türü bulundu: Koparana 62 bin lira ceza
GÜNDEM
Kahramanmaraş'ta yeni bir çiçek türü bulundu: Koparana 62 bin lira ceza
Abone Ol Google News
Cevap veremedi!

Cevap veremedi!

Kılıçdaroğlu, 'Abdullah Gül' sorusuyla bocaladı
ABD polisinden bir skandal daha

ABD polisinden bir skandal daha

Siyahi adamı kafasına poşet geçirip boğarak öldürdüler.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

Binali Yıldırım müşahede altına alındı.
Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.

Çocuk kitaplarını kontrol etmek mi zor yayından kaldırmak mı?

Yakışmadı, yakışmıyor

Yakışmadı, yakışmıyor

Vali Vasip Şahin'den salgında 'birincilik' uyarısı.
Ödemeler başladı

Ödemeler başladı

​İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri vatandaşların hesaplarına yattı.

Avusturya ordularında Osmanlı'ya karşı savaştı.
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

İçişleri Bakanlığından yeni genelge.
Enflasyon açıklandı

Enflasyon açıklandı

​TÜİK merakla beklenen rakamları duyurdu.

Üç ilde<br>dev operasyon

Üç ilde
dev operasyon

​Binden fazla asker, polis ve korucu katılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.