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Kahramanmaraş'taki yangınlardan biri kontrol altında diğeri sürüyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki orman yangını ekiplerin havadan ve karadan 11 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pazarcık ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi ise sürüyor.

10:11 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:12 - 4/07/2024 Perşembe
DHA
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ve Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Anız yangınında alevlerin ormana sıçraması sonucu başlayan yangını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.


Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışırken Türkoğlu ilçesinin Cennnetpınarı mevkisinde ikinci bir orman yangını çıktı. Yine aynı nedenle çıkan yangına vakit kaybetmeden ekipler müdahale etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nden 195 personel, 2 helikopter, 20 arazöz, 7 su tankı, 1 dozer, 10 ilk müdahale aracı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan ise 33 personel ve 10 araç olmak üzere toplam 228 personelin 50 araç ile havadan ve karadan müdahalesi sonucunda Türkoğlu'ndaki orman yangını, saat 01.00 sıralarında kontrol altına alındı. 75 hektar ormanın yandığı yangının ardından soğutma çalışması başlatılırken, Pazarcık'taki yangına ekiplerin müdahalesi ise devam ediyor.


#Kahramanmaraş
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#orman yangını
2 saat önce
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