Kalbi Gazze için çarpan binlerce kişi Sultanahmet'te toplu iftarda buluştu

Filistin İnisiyatifi tarafından Gazze'de en temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldıkları için günlerini oruçlu geçiren Filistinlilere destek amacıyla düzenlenen "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programında toplu iftar yapıldı.

Sultanahmet Meydanı'ndaki programda, katılımcılara iftariyelik dağıtıldı, akşam ezanının okunmasıyla oruçlar açılarak Filistinliler için dualar edildi.

İftar menüsünde; Simit, peynir, çay ve Gazellilerin son günlerde en çok tükettiği salatalık yer aldı.





"Dua, müminin en büyük silahıdır"

Yapımcı ve sunucu Bekir Develi, yaptığı konuşmada, "Dua, müminin en büyük silahıdır, en kuvvetli silahıdır.' buyuruluyor. Filistin İnisiyatifi olarak sadece eylem sloganı atarak var olalım istemedik. Biz dualarımızla da kardeşlerimize destek olmak istedik. Çünkü duanın bereketine inanıyoruz. Bugün, Sultanahmet'le beraber 16 il aynı iftar etkinliğini yapıyor. Pazartesiye denk getirdik. İnşallah buna devam da etme niyetindeyiz. İstiyoruz ki burada bütün İstanbul'da, oruç tutan ve tam iftar vaktinde duanın en makbul olduğu o dakikalarda Gazzeli, Filistinli kardeşlerimize dua edelim. Onların inşirah bulması için felaha kavuşması için dua etme niyetiyle böyle bir etkinlik düzenledik. Biz buna eylem demiyoruz. Çünkü pankart yok, slogan yok. Tamamıyla bir dua kardeşliği olsun istedik. O yüzden buradayız bugün.” ifadelerini kullandı.

"Dünyanın vicdanını ayağa kaldırmamız gerekiyor"

İftar programında Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik de açıklamada bulundu.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte hep birlikte açılan iftarın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Çelik, "Bugün buradayız ama burada kalmayacak. Biz karar verdik. Bundan sonra israilin Gazze'de yaptığı soykırımı unutturmamak için düzenli olarak farklı formatlarda eylemlerimizi sürdüreceğiz. Bugün oruç tuttuk. Hava soğuk ve toplamda 3 saat üşüdük. Ancak Gazze'de de hava soğuk ve günlerdir açlar. Savaştan önce günde 500 tırın girdiği şehre 50 gündür 500 tır girmedi. Ateşkes süresince İsrail en fazla 200 tırın girişine izin veriyor. Dün akşam Kızılay Başkanı Fatma Hanım (Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz) ile görüştüm. İçeriye bir tır fazla sokabilmek için çırpınıyorlar. Ateşkes var ama israil savaş suçu işlemeye, soykırım yapmaya devam ediyor. Hayatta kalanları yavaş yavaş ölüme terk ediyor. Bir odada 50-60 kişi kalıyor. Yiyecek yok, binaların birçoğu bombalanmış. Gazze'nin yüzde 60'ı yerle bir olmuş. O enkazların altında 6 binden fazla ceset var. Gazze'de şu anda hayat yaşanılmaz durumda. O yüzden oturmamamız gerekiyor. Susmamamız gerekiyor. Dünyanın vicdanını ayağa kaldırmamız gerekiyor. Üzerimize çok fazla vazife düşüyor. Dünya artık 7 Ekim öncesine dönmemeli. Bu soykırımı, zulmü, vahşeti asla unutturmamalıyız." diye konuştu.

Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik

İftar programı 16 ilde gerçekleşti

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bölümü öğrencilerinden Ayşenur Şirin, çizdiği resimle farkındalık oluşturmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sultanahmet Meydanı’ndaki Dikilitaş'ın etrafında iftar için toplanan insanları birlik beraberlik mesajı vermek için çizdim. Yani bir anı olarak kalması, bizim geriye dönüp hatırlamamız için bir çizim yapıyorum. Henüz tamamlamadım.”

Öte yandan "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" iftar programı, İstanbul, Ankara, İzmir, Kütahya, Kayseri, Denizli, Bitlis, Çanakkale, Düzce, Ağrı, Gaziantep, Amasya, Mardin, Sakarya, Muş ve Gümüşhane olmak üzere 16 ilde bugün yapıldı.

Sakarya'da 250 kişi Gazze için toplu iftarda buluştu

"Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" programı kapsamında Sakarya'da da toplu iftar yapıldı.

İstanbul'da bulunan Filistin İnisiyatifince, Sakarya İHH Kadın Kolları ve Genç İHH'nın desteğiyle Kampüs Camisi'nde düzenlenen etkinlikte akşam namazını eda eden yaklaşık 250 kişi, daha sonra simit, peynir, salatalık, çay ve sudan oluşan iftariyeliklerle oruçlarını açtı.





İftarın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, Filistinliler için hep birlikte dua edildi.

Sakarya İHH Kadın Kolları Başkanı Meryem Tan, AA muhabirine, Filistinlilerin daha önce de abluka altında yaşamaya devam ettiğini ama şu anda hukuksuzca işlenen bir katliama maruz kaldıklarını söyledi.





Kardeşlerinin savaş mağduriyeti yaşadığına dikkati çeken Tan, "Bu anlamda bizler de madden ve manen neler yapabilirizin derdine düştük. Zaman zaman eylemler yapıyoruz. Bugünkü eylemimiz de yine İstanbul'da Filistin İnisiyatifinin başlatmış olduğu organizasyonun Sakarya'daki devamlılığıdır. Bu noktada katılım sağlayan sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, İHH olarak eyleme katılan herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Sakarya İHH Kadın Kolları Başkanı Meryem Tan

Tan, insanların bu tür etkinlikler sayesinde saldırılara tepkisini verebildiğini ifade ederek, "O yüzden bu organizasyonlarımızın çok önemli olduğunu, eylemlerimizin bu kadarla sınırlı kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hukuki süreçlere dikkat ederek eylemlerimize devam edeceğiz." şeklinde konuştu.











