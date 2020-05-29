Gündem Kalp krizinden vefat eden uzman çavuş, toprağa verildi
ELAZİĞ

Kalp krizinden vefat eden uzman çavuş, toprağa verildi

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan ve geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

  • Alacakaya İlçe jandarma Komutanlığı'na ait misafirhanede, 27 Mayıs gecesi saat 01.40 sıralarında fenalaşan Jandarma Uzman Çavuş Gürbüz, ambulansla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Gürbüz, yapılan tüm müdahalelere rağmen ertesi gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.


1 çocuk babası, 17 yıllık Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz için bugün memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi.

Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz (37), memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Kardeşi ağabeyinin üniformasını giydi

Gürbüz'ün Türk bayrağına sarılı tabutu önce helallik alınmak için Esenevler Mahallesi'ndeki baba evinin önüne ardından da törenin yapılacağı Asri Mezarlık Camii'ne getirildi. Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ile askeri erkan ve vatandaşların katıldığı törende Gürbüz'ün kardeşi Yusuf Gürbüz, ağabeyinin üniformasını giydi.

  • Baba Hamit Gürbüz ise taziyeleri kabul etti. Cenaze namazı, cuma namazının ardından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak emekli İmam Hatip İsmail Gümüş tarafından kıldırıldı. Uzman Çavuş Ahmet Gürbüz'ün naaşı, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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