Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici depremin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti: Ne kadar önemli bir proje olduğunu gündeme koymalıyız

Murat Gezici, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti.
CHP'ye yakınlığıyla tanınan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
CNN Türk canlı yayınına konuk olan Gezici,
"Erdoğan düşmanlığı, Türk Devleti düşmanlığına döndü."
dedi.
'İktidar karşıtlığı Türk devleti düşmanlığına döndü'
'İktidar karşıtlığı Türk devleti düşmanlığına döndü'
Gezici şu ifadeleri kullandı:
"Şu bir gerçek son dönemde depremle ilgili duygusal manipülasyonu Türkiye'de yoğun bir şekilde yaşadık. İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın önüne geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Yani devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturmak istendi. Depremin 8. saatinde mikrofonu alıp vatandaşa tutarak 'çadırınız geldi mi yemek geldi mi' sorusunun çok doğru iyi niyetli bir soru olmadığını öngörüyorum."
'Kanal İstanbul'u Türkiye'nin gündemine koymalıyız'
'Kanal İstanbul'u Türkiye'nin gündemine koymalıyız'
"Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir"
diyen Gezici,
"Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir."
açıklamasında bulundu.
#Murat Gezici
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#deprem
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