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Gündem

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici depremin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti: Ne kadar önemli bir proje olduğunu gündeme koymalıyız

CHP'ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, depremle ilgili yoğun bir manipülasyon yaşandığını söyleyerek "İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın ötesine geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü." dedi. "Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." ifadelerini kullandı.

10:28 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Murat Gezici, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti.

Murat Gezici, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti.

CHP'ye yakınlığıyla tanınan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Gezici,
"Erdoğan düşmanlığı, Türk Devleti düşmanlığına döndü."
dedi.

'İktidar karşıtlığı Türk devleti düşmanlığına döndü'

Gezici şu ifadeleri kullandı:

"Şu bir gerçek son dönemde depremle ilgili duygusal manipülasyonu Türkiye'de yoğun bir şekilde yaşadık. İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın önüne geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Yani devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturmak istendi. Depremin 8. saatinde mikrofonu alıp vatandaşa tutarak 'çadırınız geldi mi yemek geldi mi' sorusunun çok doğru iyi niyetli bir soru olmadığını öngörüyorum."

'Kanal İstanbul'u Türkiye'nin gündemine koymalıyız'

"Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir"
diyen Gezici,
"Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir."
açıklamasında bulundu.

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici depremin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti: Ne kadar önemli bir proje olduğunu gündeme koymalıyız
Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici depremin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti: Ne kadar önemli bir proje olduğunu gündeme koymalıyız

CHP'ye yakınlığıyla bilinen kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, depremle ilgili yoğun bir manipülasyon yaşandığını söyleyerek "İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın ötesine geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü." dedi. "Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." ifadelerini kullandı. CHP'ye yakınlığıyla tanınan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. CNN Türk canlı yayınına konuk olan Gezici, "Erdoğan düşmanlığı, Türk Devleti düşmanlığına döndü." dedi. 'İktidar karşıtlığı Türk devleti düşmanlığına döndü' Gezici şu ifadeleri kullandı: "Şu bir gerçek son dönemde depremle ilgili duygusal manipülasyonu Türkiye'de yoğun bir şekilde yaşadık. İktidar karşıtlığı bir düşmanlığın önüne geçerek Türk devleti düşmanlığına döndü. Yani devlet yok algısı kurularak ayrı bir yapı oluşturmak istendi. Depremin 8. saatinde mikrofonu alıp vatandaşa tutarak 'çadırınız geldi mi yemek geldi mi' sorusunun çok doğru iyi niyetli bir soru olmadığını öngörüyorum." "Kanal İstanbul'un ne kadar önemli bir proje olduğunu bize tekrar kamuoyunun gündemine koymamız gerekir" diyen Gezici, "Yeni rezerv alanı oluşturarak konut alanı açılarak kentsel dönüşümü dolaylı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. 2.5 milyon İstanbulluyu götürebilirsiniz yeni binalara. Bunu iktidarı ve muhalefet bir arada yapması gerekir." açıklamasında bulundu.



Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'li Tekin'e hatırlatma: Arazileri parti başkanlarınız pazarlıyor
Kanal İstanbul'a karşı çıkan CHP'li Tekin'e hatırlatma: Arazileri parti başkanlarınız pazarlıyor

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu oldu. Karagöz'ün "İstanbul'da özellikle ranttan bahsediyorsunuz. 3. Köprü ve Kanal İstanbul'a karşısınız. Dayanağınız var mı?" sorusuna cevap veren CHP İstanbul Milletvekili Tekin, "Sahil şeridindeki binalardan hiç birisi yoktu. Şehirler insanlar gibidir nefes alması gerekir. Her yere rantlı yapılaşma yapıldı ve haksız kazanç elde edildi." yanıtını verince Karagöz, "CHP Arnavutköy İlçe Başkanı Ruhi Tuncel bölgede yoğun bir şekilde Kanal İstanbul manzaralı arsa satıyor." bilgisini verdi. Tekin, "Ben hiç parti ayrımı yapmadım. Hiç itiraz etmiyorum. Kim bunu yapıyorsa kusur işliyor. Buna itiraz etmeyen AK Partililer suç ortağıdır." dedi.

#Murat Gezici
#Kanal İstanbul
#deprem
1 saat önce
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Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici depremin ardından Kanal İstanbul'a dikkat çekti: Ne kadar önemli bir proje olduğunu gündeme koymalıyız
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