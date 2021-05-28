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ADİYAMAN

Kamyon alev alev yanarken çevresinde toplanıp izlediler

Adıyaman'da, seyir halindeki arpa yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çevrede toplananlar ise yangın söndürülene kadar izledi.

Haber Merkezi DHA
Kamyon alev alev yanarken çevresinde toplanıp izlediler
Vatandaşlar, itfaiye tarafından kontrol altına alınan yangını böyle izledi

Adıyaman Boğazönü köyü yakınlarında Yasin Şimşek'in kullandığı arpa yüklü kamyon, motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü, kamyonu yol kenarına çekerek, itfaiyeden yardım istedi. Kamyon, alev alev yanarken, çevrede toplananlar da izledi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp, söndürdü.

Ön kısmı tamamen yanan kamyonun sürücüsü Yasin Şimşek, "Şehir merkezine arpa taşıyordum. Rampayı çıkarken bir anda ses geldi. Yol kenarına park etmemle kamyonun alev alması bir oldu. Hemen yardım istedim sonra itfaiye gelip söndürdü" dedi.

Yürekleri yandı: Alevlere teslim olan evlerini gözyaşları içinde izlediler
FOTOĞRAF 12
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Yangın, Yunus Emre Mahallesi Ceylan Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın sırasında binada bulunanlar kendini dışarı attı.
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Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına itfaiye merdiveniyle müdahale etti.
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Görgü tanığı bir vatandaş ise yangında mahsur kalanın olmadığını ifade ederek, “Elektrik kontağı diyorlar ama bilmiyorum” dedi.
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Evlerinin çatısında çıkan yangını ev sahibi bir kadınla adam gözyaşlarıyla izledi.
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Yaralı ya da ölenin bulunmadığı yangında ağlayan ev sahiplerini komşuları teselli etti.
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Kesin çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından belli olacak.
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Yürekleri yandı: Alevlere teslim olan evlerini gözyaşları içinde izlediler
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev sahipleri yangını gözyaşları içinde izledi.


Yangını film seyreder gibi izlediler
OYNAT 00:59
Yangını film seyreder gibi izlediler
Esenler'de bir caminin alt katında bulunan sandalye atölyesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken sokağa dökülen mahalleli itfaiyenin yangına müdahalesini film gibi seyrederek tüm uyarılara rağmen sosyal mesafeyi hiçe saydı.
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