Kamyon alev alev yanarken çevresinde toplanıp izlediler

Spor

Emre Belözoğlu, Maksimovic ile görüştü: Düşünmek için süre istedi

Napoli'nin yeni sözleşme için 1.2 milyon euro önerdiği Nikola Maksimovic, İtalyan kulübünden 1.7 milyon euro isteyince yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, oyuncu ve menajeriyle özel bir toplantı yaptı.