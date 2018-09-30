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ŞANLIURFA

Aralarında kan davası olan 2 aile barıştı

Kan davasında mutlu son

Viranşehir ilçesinde geçen yıl 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın ardından aralarında husumet başlayan aileler, barıştırıldı. Barışma yemeğine yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Haber Merkezi AA
Aralarında husumet bulunan iki aile düzenlenen yemeğin ardından barışarak el sıkıştı.
Aralarında husumet bulunan iki aile düzenlenen yemeğin ardından barışarak el sıkıştı.

Arazi anlaşmazlığı nedeniyle geçen yıl Karatepe Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Beggara aşiretine mensup Kete ve Asyan aşiretine mensup Çakar aileleri arasında husumet başladı.

Husumetin sona erdirilmesi için Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Feridun Öncel, Viranşehir Kanaat Önderleri Münir Öztürk ve Ragıp Yazmacı’nın girişimleriyle aileler barışa ikna edildi.Bir restoranda düzenlenen barış yemeğinde her iki ailenin mensupları birbirlerine sarıldı.

AK Partili vekil de katıldı

  • AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan, barışın sağlanmasına katkı sağlayanlara teşekkür etti.
  • Şanlıurfa Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Başkanı Öncel de her iki ailenin ulvi bir davranış sergilediğini belirterek, bir daha benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve tekbirler eşliğinde her iki ailenin mensupları barıştı.

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