Kanaat önderi takviyesi

Yedinci Olağan Büyük Kongresi ile 2023 hedeflerine daha güçlü bir kadro ile gitmeyi hedefleyen AK Parti, toplumun önde gelen isimlerini saflarına katmak için çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile başlatılan çalışmada toplumun sevilen isimleri partiye davet edilecek. Parti teşkilatları da kendi il ve ilçelerindeki isimleri tespit etmeye başladı. Kanaat önderlerinin kazanılması için teşkilatlara talimat gönderilirken AK Parti’nin parti kültürü ile ters düşmeyecek ve toplumda desteği olan isimlerle görüşmeler gerçekleştirilecek.

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